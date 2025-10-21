Εκπαιδευτική επίσκεψη σε πλοίο της Safe Bulkers

Μια ξεχωριστή εκπαιδευτική επίσκεψη πραγματοποιήθηκε στο πλοίο «MV Pedhoulas Rose» στη Φουκουγιάμα της Ιαπωνίας, καθώς η Safe Bulkers, συμφερόντων του Πόλυ Β. Χατζηιωάννου, υποδέχθηκε πέντε μαθητές γυμνασίου και δύο τελωνειακούς υπαλλήλους.

Η πρωτοβουλία, που διοργανώθηκε από τις τοπικές τελωνειακές αρχές, είχε στόχο να προσφέρει στους μαθητές μια βιωματική γνωριμία με τις ναυτιλιακές λειτουργίες και τους τελωνειακούς ελέγχους στα πλοία.

Οι μαθητές συνομίλησαν με το πλήρωμα, περιηγήθηκαν στη γέφυρα του πλοίου και συμμετείχαν σε μια εικονική «επιθεώρηση» με την απόκρυψη ενός «εικονικού παράνομου αντικειμένου» από τους τελωνειακούς.

Η Safe Bulkers εξέφρασε την ευγνωμοσύνη της για την ευκαιρία να στηρίξει την εκπαιδευτική αυτή δράση, τονίζοντας τη σημασία της σύνδεσης της ναυτιλίας με την τοπική κοινωνία.