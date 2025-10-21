Ίδρυμα «Μαρία Τσάκος»: 2.000 δεντράκια ελιάς στη Χίο

Τα πρώτα 2.000 δεντράκια ελιάς του προγράμματος Tree Bank, που αναπτύσσεται εδώ και δύο χρόνια, του Κοινωφελούς Ιδρύματος «Μαρία Τσάκος» παραδόθηκαν σε ιδιώτες της Αμανής, για να φυτευτούν στα χωράφια που επλήγησαν από τη μεγάλη πυρκαγιά της 12ης Αυγούστου στη Χίο.

Συμβολικά, οι πρώτες φυτεύσεις πραγματοποιήθηκαν στην αυλή του σχολείου της Βολισσού.

Η δράση υλοποιήθηκε χάρη στη στήριξη 30 επιχειρήσεων και 80 ιδιωτών, που συνέβαλαν στην κοινή προσπάθεια.

Το Ίδρυμα σε ανάρτησή του ευχαριστεί όλους όσοι στάθηκαν αρωγοί και ανακοινώνει τη συνέχιση της πρωτοβουλίας, με στόχο τη συγκέντρωση επιπλέον 2.000 δέντρων έως τα μέσα Νοεμβρίου.

Κάθε δωρεά ενισχύει το όραμα για μια πράσινη Χίο, καθώς -όπως τονίζει το Ίδρυμα, ιδρυτής και πρόεδρος του οποίου είναι ο καπετάν Παναγιώτης Τσάκος- «η αναγέννηση της φύσης είναι ευθύνη όλων μας και κάθε δέντρο μετράει»