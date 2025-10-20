Εγκαίνια Κέντρου Νεοελληνικού Πολιτισμού «Μαριλένα Λασκαρίδη» στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης

Το Ίδρυμα Αικατερίνης Λασκαρίδη και το Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (Shanghai International Studies University – SISU) εγκαινίασαν στις 11 Οκτωβρίου 2025 το Κέντρο Νεοελληνικού Πολιτισμού «Μαριλένα Λασκαρίδη». Είμαστε περήφανοι που, για άλλη μια φορά, μια γόνιμη συνεργασία με ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο, αναδεικνύει τα ελληνικά γράμματα και ενισχύει την έρευνα γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό!

Στην τελετή παρέστησαν η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Yin Dongmei, η Διευθύντρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών, κ. Hu Jingjing, καθώς και από πλευράς του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη ο Πρόεδρος, κ. Πάνος Λασκαρίδης, και ο Γενικός Διευθυντής, κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν.

Στεγασμένο στην πανεπιστημιούπολη Songjiang, το Κέντρο Νεοελληνικού Πολιτισμού «Μαριλένα Λασκαρίδη» αποτελεί έναν σύγχρονο πολυχώρο με βιβλιοθήκη, χώρο μελέτης και συναντήσεων, κατάλληλο για σεμινάρια, διαλέξεις και εκδηλώσεις, προσφέροντας σε φοιτητές και ερευνητές πρόσβαση σε σημαντικά έργα της νεοελληνικής λογοτεχνίας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο ευρύτερο έργο του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για τη διάδοση των ελληνικών γραμμάτων και την ενίσχυση της διδασκαλίας και της έρευνας γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό διεθνώς.

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη

«Με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση ανακοινώνουμε τα εγκαίνια του Κέντρου Νεοελληνικού Πολιτισμού «Μαριλένα Λασκαρίδη», στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης (Shanghai International Studies University – SISU), τα οποία πραγματοποιήθηκαν στις 11 Οκτωβρίου 2025.

Το Πανεπιστήμιο, ήδη από τον Μάιο του 2024, είχε επισκεφθεί ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, κ. Πάνος Λασκαρίδης. Στα εγκαίνια παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, η Πρόεδρος του Συμβουλίου του Πανεπιστημίου, κ. Yin Dongmei, η Διευθύντρια του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών κ. Hu Jingjing, και από την πλευρά του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη, ο κ. Πάνος Λασκαρίδης, Πρόεδρος του Ιδρύματος και ο κ. Κωνσταντίνος Μαζαράκης – Αινιάν, Γενικός Διευθυντής.

Το ιδιαίτερο ενδιαφέρον του Ιδρύματος για το Πανεπιστήμιο της Σαγκάης κεντρήθηκε από το γεγονός ότι το σπουδαίο αυτό πανεπιστήμιο διακρίνεται στους τομείς της γλωσσολογίας και της λογοτεχνίας, ενώ έχει αναπτύξει ένα διεπιστημονικό εκπαιδευτικό σύστημα επτά κλάδων, όπως λογοτεχνία, παιδαγωγική, οικονομία και διασταυρούμενα πεδία. Ανάμεσα στις 54 γλώσσες που διδάσκονται στο SISU, το Τμήμα Νεοελληνικής Γλώσσας, το πρώτο και παλαιότερο της Κίνας, εδώ και πέντε δεκαετίες έχει συμβάλει σημαντικά στις εμπορικές και πολιτιστικές ανταλλαγές μεταξύ Κίνας και Ελλάδας, εκπαιδεύοντας πάνω από μια γενιά Κινέζων νεοελληνιστών.

Το Πανεπιστήμιο έχει παραχωρήσει κατάλληλο χώρο μέσα στην Πανεπιστημιούπολη Songjiang και το Ίδρυμα τον έχει διαμορφώσει κατάλληλα σε πολυχώρο πολιτισμού, με βιβλιοθήκη, χώρο μελέτης και εργασίας, κατάλληλο για συσκέψεις και συναντήσεις καθώς και για σεμινάρια και εκδηλώσεις. Προκειμένου οι φοιτητές να αποκτήσουν άμεση πρόσβαση στις Νεοελληνικές σπουδές, το Ίδρυμα προικοδότησε τη βιβλιοθήκη του Κέντρου με τα σημαντικότερα λογοτεχνικά έργα του νεότερου ελληνισμού. Η συμφωνία μεταξύ του Ιδρύματος και του Πανεπιστημίου έχει διάρκεια ισχύος 20 χρόνια, με δυνατότητα ανανέωσης επ’ αόριστον.

Είμαστε περήφανοι που, για άλλη μια φορά, μια γόνιμη συνεργασία με ένα σπουδαίο Πανεπιστήμιο, αναδεικνύει τα ελληνικά γράμματα και ενισχύει την έρευνα γύρω από τον ελληνικό πολιτισμό!»