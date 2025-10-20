Η ABS εξαγόρασε τη MetaSHIP από την τουρκική Orka

Στο πλαίσιο της στρατηγικής της για την ψηφιακή ναυτιλιακή εκπαίδευση νέας γενιάς, η American Bureau of Shipping (ABS) ανακοίνωσε την εξαγορά της πνευματικής ιδιοκτησίας MetaSHIP και των λογισμικών προσομοίωσης πλοίων από την τουρκική Orka Informatics.

Η συμφωνία, που τελεί υπό την έγκριση των τουρκικών ρυθμιστικών αρχών, εντάσσεται στη στρατηγική ανάπτυξης των ABS Training Solutions και επιτρέπει την εκπαίδευση πληρωμάτων και φοιτητών σε πραγματικές συνθήκες μέσω εικονικών πλοίων.

Το πρόγραμμα MetaSHIP παρέχει τη δυνατότητα μάθησης επί του πλοίου, στο λιμάνι ή εξ αποστάσεως.

Όπως υπογράμμισε ο Christopher J. Wiernicki, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ABS, «η προηγμένη εκπαίδευση που αναπτύσσει πραγματική ικανότητα και όχι απλώς τυπικά πρότυπα αποτελεί στρατηγική αναγκαιότητα για την ασφάλεια και την ανταγωνιστικότητα του παγκόσμιου στόλου».