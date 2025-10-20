INTERTANKO: Ευκαιρία για βελτιώσεις στο NZF

Ως ευκαιρία για βελτίωση του κανονιστικού πλαισίου που θα διέπει την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας χαρακτηρίζει την απόφαση για αναβολή των συζητήσεων του Net-Zero Framework, για έναν χρόνο, στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό, o Managing Director της INTERTANKO, Tim Wilkins.

Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά: «Η αναβολή μάς δίνει χρόνο να βελτιώσουμε το ενιαίο κανονιστικό πλαίσιο για τη μείωση των εκπομπών της ναυτιλίας.

Ας αξιοποιήσουμε αυτή την ευκαιρία για να συνεργαστούμε και να αντιμετωπίσουμε τις ασαφείς πτυχές και τις ανησυχίες σχετικά με το NZF που έθεσαν τα μέλη της INTERTANKO».

Και προσθέτει ότι «υπάρχει μια λανθασμένη αντίληψη ότι ο κλάδος παραμένει αδρανής, περιμένοντας αυτή την απόφαση, ενώ στην πραγματικότητα τα στοιχεία δείχνουν ότι ο κλάδος έχει μειώσει δραστικά τις εκπομπές του τα τελευταία 10-15 χρόνια και θα συνεχίσει να το κάνει».