Η CLIA στο συνέδριο της Ένωσης Ναυτικού Δικαίου ΗΠΑ

Ναυτιλία

Επί τάπητος η ανθεκτικότητα των εταιρειών κρουαζιέρας απέναντι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων

Με τη συμμετοχή του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου της Διεθνούς Ένωσης Κρουαζιέρας CLIA, Bud Darr, πραγματοποιήθηκε στην Ουάσιγκτον το φθινοπωρινό συνέδριο της Ένωσης Ναυτικού Δικαίου των Ηνωμένων Πολιτειών (Maritime Law Association of the United States), όπου ηγέτες της ναυτιλίας και κυβερνητικοί αξιωματούχοι συζήτησαν πώς οι παγκόσμιες πολιτικές, οι κανονισμοί και οι οικονομικές εξελίξεις επηρεάζουν το μέλλον της ναυτιλίας και των κρουαζιέρων.

Ο Bud Darr υπογράμμισε τη δέσμευση της CLIA στην ασφάλεια, τη συνεργασία και την καινοτομία, που εξασφαλίζουν βιώσιμες και προσβάσιμες θάλασσες για τις επόμενες γενιές.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκαν η ανθεκτικότητα των εταιρειών κρουαζιέρας απέναντι στις μεταβαλλόμενες συνθήκες, η ασφάλεια επιβατών και πληρωμάτων μέσα από διεθνή συντονισμό και η βιωσιμότητα.

