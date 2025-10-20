Νέα εποχή πράσινων tankers για την Capital

Το δεξαμενόπλοιο Argeus I της Capital, συμφερόντων Βαγγέλη Μαρινάκη, χωρητικότητας 155.000 dwt, τύπου eco, Ice-Class, διπλού καυσίμου (LNG) και ναυπηγημένο το 2025 από τη New Times, έλαβε από τον Lloyd’s Register την

ανώτατη ταξινόμησή του με τη σημείωση 100A1, πιστοποιώντας τη συμμόρφωση του πλοίου με τα πλέον αυστηρά πρότυπα κατασκευής και συντήρησης για ενισχυμένη ασφάλεια και επιχειρησιακή αξιοπιστία.

Πρόκειται για το αποτέλεσμα μιας πρωτοποριακής συνεργασίας μεταξύ της Capital και του Lloyd’s Register για την ολοκλήρωση της πρώτης παγκοσμίως Αξιολόγησης Συμβατότητας Tanker OPS (Onshore Power Supply).

Η πιστοποίηση αυτή διασφαλίζει ότι και τα έξι πλοία της σειράς -Argeus I, Aristoklis, Archelaos, Aristodimos, Ayrton και Amor- θα είναι πλήρως συμβατά με τις υποδομές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας από ξηράς στο λιμάνι του Long Beach στην Καλιφόρνια.