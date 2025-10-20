Attica Group: Εκπτώσεις έως και 30% στα εισιτήρια για τις μετακινήσεις της 28ης Οκτωβρίου

Εκπτώσεις έως και 30% για τα δρομολόγια που θα εξυπηρετήσουν τη φθινοπωρινή απόδραση της 28ης Οκτωβρίου προσφέρουν οι ακτοπλοϊκές εταιρείες Blue Star Ferries, Hellenic Seaways, ΑΝΕΚ Lines & Superfast Ferries, μέλη του Ομίλου Attica.

Συγκεκριμένα, οι προσφορές αφορούν σε ταξίδια που θα πραγματοποιηθούν από 23 έως 29 Οκτωβρίου 2025 στις γραμμές εσωτερικού με τα πλοία της Blue Star Ferries, Hellenic Seaways & ΑΝΕΚ Lines και διαμορφώνονται ως εξής:

30% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Δωδεκανήσων, Β. Αιγαίου, Ηρακλείου και Χανίων.

20% έκπτωση σε όλες τις θέσεις επιβατών στις γραμμές Κυκλάδων.

Για όσους επιλέξουν το εξωτερικό, η Superfast Ferries, με την προσφορά Extra -30% Super October δίνει στους επιβάτες που θα ταξιδέψουν στις γραμμές της Αδριατικής (Ανκόνα, Μπάρι, Βενετία) 30% έκπτωση στις τιμές καταλόγου για κράτηση και έκδοση εισιτηρίων που θα πραγματοποιηθούν από 14 έως 22 Οκτωβρίου 2025, για ταξίδια απλής μετάβασης (one way) και μετ’ επιστροφής (round-trip) από 24 έως 31 Οκτωβρίου 2025.