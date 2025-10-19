Κόλπος του Άντεν: Το δεξαμενόπλοιο LNG παραμένει φλεγόμενο και παρασύρεται ακυβέρνητο

Το δεξαμενόπλοιο MV FALCON παραμένει φλεγόμενο και παρασύρεται ακυβέρνητο, ενώ όλα τα διερχόμενα πλοία στην περιοχή καλούνται να πλέουν με προσοχή.

Η ναυτική δύναμη EUNAVFOR ASPIDES, υπό τον συντονισμό του Υποναυάρχου Andrea Quondamatteo, Διοικητή της Δύναμης ASPIDES, συντόνισε επιτυχώς επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR).

Το πλοίο MV MEDA διέσωσε επιτυχώς 24 μέλη του πληρώματος του MV FALCON (1 Ουκρανό και 23 Ινδούς). Η Ελληνική Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ συνόδευσε το πλοίο στο Λιμάνι του Τζιμπουτί, όπου οι διασωθέντες ναυτικοί παραδόθηκαν με ασφάλεια στο Λιμενικό Σώμα του Τζιμπουτί.

Ιδιωτική εταιρεία έχει αναλάβει την επιχείρηση διάσωσης και αποκατάστασης του MV FALCON.

Η επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES είναι αποκλειστικά αμυντική και στοχεύει στην προστασία των εμπορικών πλοίων και των πληρωμάτων τους που πλέουν στην Ερυθρά Θάλασσα και στον Κόλπο του Άντεν, διασφαλίζοντας την ασφαλή και ομαλή ροή του εμπορίου, ζωτικής σημασίας για εκατομμύρια ανθρώπους στην περιοχή και πέραν αυτής.

Η επιχείρηση επικεντρώνεται στην ασφάλεια της ναυσιπλοΐας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής στη θάλασσα.