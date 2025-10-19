Σε ρότα ανανέωσης στόλου και προετοιμασίας έκδοσης ομολόγου η Navios Maritime Partners

Επιταχύνει τη στρατηγική ανανέωσης του στόλου της η Navios Maritime Partners L.P., υπό την ηγεσία της Αγγελικής Φράγκου.

Η εταιρεία, με στόλο 172 πλοία και εκτιμώμενη αξία τα 6,2 δισ. δολ., προχώρησε σε πωλήσεις παλαιότερων πλοίων και επενδύσεις σε σύγχρονους, αποδοτικότερους tonnage τύπου aframax/LR2.

Στο πλαίσιο αυτό, η εισηγμένη στο χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης ναυτιλιακή, η οποία στο δεύτερο τρίμηνο του 2025 είχε συμβασιοποιημένα έσοδα ύψους 3,1 δισ. δολαρίων, ολοκλήρωσε την πώληση τριών πλοίων -μεταξύ των οποίων και ενός VLCC του 2010- αποκομίζοντας συνολικά έσοδα 69,1 εκατ. δολάρια, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τον στόλο της.

Τα δύο πλοία Panamax, κατασκευής 2005 (77.075 και 76.619 dwt), πωλήθηκαν με 8,3 εκατομμύρια δολάρια το καθένα. Αντίστοιχα το VLCC (296.988 dwt), κατασκευής 2010, είχε συνολική τιμή πώλησης 52,5 εκατομμύρια δολάρια.

Η Navios Partners παρέλαβε επίσης ένα δεξαμενόπλοιο aframax/LR2, κατασκευής 2025, το οποίο έχει ναυλωθεί με καθαρή τιμή 27.446 δολαρίων την ημέρα για περίοδο πέντε ετών.

Σημειώνεται ότι τον Ιούνιο του 2025 η Navios Partners συμφώνησε να αποκτήσει δύο νεότευκτα δεξαμενόπλοια aframax/LR2, χωρητικότητας 115.000 dwt, εξοπλισμένα με scrubbers, από μη συνδεδεμένα τρίτα μέρη, έναντι συνολικής τιμής αγοράς 133,0 εκατομμυρίων δολαρίων. Τα πλοία αναμένεται να παραδοθούν στον στόλο της κατά το πρώτο εξάμηνο του 2027.

Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε, η Navios Maritime Partners L.P., με πιστοληπτική αξιολόγηση BB από τον οίκο Standard & Poor’s (S&P), προχωρά σε ένα ακόμη βήμα χρηματοοικονομικής ενίσχυσης, αναθέτοντας σε νορβηγικές επενδυτικές τράπεζες τη διοργάνωση σειράς τηλεδιασκέψεων με επενδυτές σταθερού εισοδήματος από τις 20 Οκτωβρίου 2025. Η διαδικασία αυτή εκτιμάται ότι θα λειτουργήσει ως προπομπός για μια ενδεχόμενη έκδοση πενταετούς ανώτερης μη εξασφαλισμένης ομολογίας σε δολάρια ΗΠΑ, εφόσον οι συνθήκες στις αγορές κριθούν ευνοϊκές.

Στρατηγική διαχείρισης

Τα καθαρά έσοδα από την προτεινόμενη έκδοση θα διατεθούν, σύμφωνα με την εταιρεία, για την αποπληρωμή υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και για γενικούς εταιρικούς σκοπούς, στο πλαίσιο της στρατηγικής διαχείρισης του χρέους και της κεφαλαιακής δομής του ομίλου.

Η Navios Partners διαχειρίζεται 65 πλοία ξηρού φορτίου, 51 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων και 56 δεξαμενόπλοια, συμπεριλαμβανομένων 17 νεότευκτων δεξαμενόπλοιων (12 δεξαμενόπλοια aframax/LR2 και πέντε δεξαμενόπλοια MR2 που έχουν ναυλωθεί με συμβάσεις bareboat), τα οποία αναμένεται να παραδοθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028, καθώς και οκτώ νεότευκτα εμπορευματοκιβωτιοφόρα (τέσσερα εμπορευματοκιβωτιοφόρα 7.900 TEUs και τέσσερα εμπορευματοκιβωτιοφόρα 8.850 TEUs), τα οποία αναμένεται να παραδοθούν κατά το πρώτο εξάμηνο του 2028.

Ο στόλος της Navios Partners έχει μεταφορική ικανότητα 15,1 εκατομμυρίων dwt (8,6 εκατομμύρια dwt για πλοία ξηρού φορτίου και 6,5 εκατομμύρια dwt για δεξαμενόπλοια) και 287.243 TEUs για πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων, με μέσο όρο ηλικίας τα 9,7 έτη.