Οι Χούθι αρνούνται ότι επιτέθηκαν στο πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο

Μια πηγή στο υπουργείο Άμυνας των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσε στο Saba, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της ομάδας, ότι διαψεύδει τις αναφορές για επίθεση σε πλοίο στον Κόλπο του Άντεν και ότι οι δυνάμεις τους δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι το πλοίο έπιασε φωτιά νωρίτερα σήμερα στον Κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης. Το κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού δήλωσε ότι το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα».

Παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο LNG

Το δεξαμενόπλοιο υγραερίου MV FALCON παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο, με την επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλοίο MV MEDA, με 24 μέλη πληρώματος (1 Ουκρανό και 23 Ινδούς), τα οποία διασώθηκαν, κατευθύνεται προς το λιμάνι του Τζιμπουτί, συνοδευόμενο από την Ελληνική Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ.

Δύο μέλη του πληρώματος (Ινδοί) του MV FALCON εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται από την επιχείρηση ASPIDES μόλις είναι διαθέσιμες