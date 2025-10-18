Logo Image

Οι Χούθι αρνούνται ότι επιτέθηκαν στο πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο

Ναυτιλία

Οι Χούθι αρνούνται ότι επιτέθηκαν στο πλοίο στον Κόλπο του Άντεν – Παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο

X-YEMEN OBSERVER

Εξακολουθούν να αγνοούνται δύο μέλη του πληρώματος

Μια πηγή στο υπουργείο Άμυνας των Χούθι που υποστηρίζονται από το Ιράν δήλωσε στο Saba, το επίσημο πρακτορείο ειδήσεων της ομάδας, ότι διαψεύδει τις αναφορές για επίθεση σε πλοίο στον Κόλπο του Άντεν και ότι οι δυνάμεις τους δεν είχαν καμία σχέση με το περιστατικό.

Σημειώνεται ότι το πλοίο έπιασε φωτιά νωρίτερα σήμερα στον Κόλπο του Άντεν, στα ανοικτά των ακτών της Υεμένης. Το κέντρο Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων του βρετανικού στρατού δήλωσε ότι το πλοίο «χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα».

Παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο το δεξαμενόπλοιο LNG

Το δεξαμενόπλοιο υγραερίου MV FALCON παραμένει φλεγόμενο και ακυβέρνητο, με την επιχείρηση Έρευνας και Διάσωσης (SAR) να βρίσκεται σε εξέλιξη.

Το πλοίο MV MEDA, με 24 μέλη πληρώματος (1 Ουκρανό και 23 Ινδούς), τα οποία διασώθηκαν, κατευθύνεται προς το λιμάνι του Τζιμπουτί, συνοδευόμενο από την Ελληνική Φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ.

Δύο μέλη του πληρώματος (Ινδοί) του MV FALCON εξακολουθούν να αγνοούνται.

Περαιτέρω ενημερώσεις θα παρέχονται από την επιχείρηση ASPIDES μόλις είναι διαθέσιμες

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube