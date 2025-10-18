Κόλπος του Άντεν: Φωτιά σε δεξαμενόπλοιο LNG – Δύο αγνοούμενοι

Το πλοίο MV FALCON με σημαία Καμερούν, το οποίο έπλεε 113 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του λιμανιού του Άντεν, στην Υεμένη, με προορισμό το Τζιμπουτί, ανεφλέγη και έμεινε ακυβέρνητο έπειτα από έκρηξη επί του σκάφους.

Η αιτία της έκρηξης παραμένει άγνωστη προς το παρόν, με τις αρχικές ενδείξεις να υποδεικνύουν ότι το 15% του πλοίου έχει τυλιχθεί στις φλόγες, και η πυρκαγιά προκλήθηκε από ατύχημα.

Κατόπιν επείγοντος σήματος κινδύνου που έστειλε ο πλοίαρχος του πλοίου, η EUNAVFOR ASPIDES, υπό τον συντονισμό του Υποναυάρχου Andrea Quondamatteo, Διοικητή των Δυνάμεων ASPIDES, ξεκίνησε άμεση επιχείρηση έρευνας και διάσωσης (SAR) για τη διάσωση και των 26 μελών του πληρώματος (1 Ουκρανός, 25 Ινδοί). Η Ελληνική φρεγάτα ΣΠΕΤΣΑΙ έχει λάβει εντολή να προσεγγίσει το σημείο του συμβάντος και να χρησιμοποιήσει τα εναέρια μέσα που έχει υπό τον έλεγχό της. Επιπλέον, ένα γαλλικό εναέριο μέσο παρέχεται από τη Διοίκηση των Γαλλικών Δυνάμεων στον Ινδικό Ωκεανό (ALINDIEN).

24 μέλη εγκατέλειψαν το πλοίο – Δύο αγνοούμενοι

Μέχρι στιγμής, 24 μέλη του πληρώματος έχουν εγκαταλείψει το πλοίο και διασώθηκαν από τα διερχόμενα πλοία MV MEDA και AK CARL.

Το MV MEDA, με 24 μέλη του πληρώματος που διασώθηκαν, ξεκίνησε πορεία προς το λιμάνι του Τζιμπουτί.

Αναφέρεται ότι δύο μέλη του πληρώματος του MV FALCON αγνοούνται.

Η φωτιά στο πλοίο συνεχίζει να εξαπλώνεται.