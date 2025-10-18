Marine Money Forum: Οι προοπτικές της ναυτιλίας στο επίκεντρο

Δυναμική εκκίνηση για το 27ο Marine Money Greek Shipping Finance Forum, όπου το εναρκτήριο πάνελ επικεντρώθηκε στο ερώτημα: «Θα κλείσει το 2025 με ένα μπαμ ή με έναν ψίθυρο;».

Ο Κώστας Δελαπόρτας, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της DryDel Shipping, τόνισε ότι οι «τιμές των ξηρών φορτίων εκτοξεύθηκαν μετά τα νέα λιμενικά τέλη ΗΠΑ-Κίνας», υπογραμμίζοντας πως «μια στάση αναμονής είναι συνετή μέχρι να φανεί η αντίδραση της αγοράς».

Αναφερόμενος στη μετάβαση της ναυτιλίας, σημείωσε ότι «είναι ειρωνικό να μιλάμε για μηδενικές εκπομπές όταν λειτουργούν ακόμη πλοία άνω των 25 ετών», ενώ χαρακτήρισε τα νέα σχέδια bulk carriers με κατανάλωση κάτω από 10 mts IFO «τα πιο οικολογικά πλοία».Στο πάνελ συμμετείχαν επίσης οι Αλέξανδρος Χατζηπατέρας (Dorian LPG), Γεράσιμος Καλογηράτος (Capital Clean Energy Carriers) και Γιώργος Σουραβλάς (Load Line Marine).