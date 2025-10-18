Πώληση πλοίου από την Alpha Bulkers

Στην πώληση του παλαιότερου πλοίου της, “MV Alpha Loyalty”, στο πλαίσιο της στρατηγικής της για ανανέωση και εκσυγχρονισμό του στόλου προχώρησε η Alpha Bulkers Shipmanagement, συμφερόντων της Άννας Αγγελικούση.

Όπως αναφέρει η εταιρεία, η απόφαση αυτή εντάσσεται σε ένα μακροπρόθεσμο πρόγραμμα μετάβασης σε πιο “πράσινη” ναυτιλία, με στόχο τη συμμόρφωση προς τους εξελισσόμενους διεθνείς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και τη διατήρηση της ανταγωνιστικότητάς της στις παγκόσμιες αγορές.

Η κίνηση αυτή σηματοδοτεί τη συνέχιση της πολιτικής της Alpha Bulkers για αναβάθμιση του στόλου με πλοία νεότερης τεχνολογίας, χαμηλότερης κατανάλωσης και μικρότερου περιβαλλοντικού αποτυπώματος, επιβεβαιώνοντας τη δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη και στην προσαρμογή στις απαιτήσεις της πράσινης μετάβασης της ναυτιλίας. η Alpha Bulkers διαχειρίζεται 35 bulks carrier