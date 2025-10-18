Στην κορυφής της παγκόσμιας ναυτιλίας η Laskaridis Maritime S.A.

Με σημαντική διεθνή διάκριση τιμήθηκε η Laskaridis Maritime S.A., συμφερόντων οικογένειας Αθανάσιου Λασκαρίδη, η οποία κατέκτησε την 1η θέση παγκοσμίως στις κατηγορίες Supramax και Panamax, σύμφωνα με την τελευταία αξιολόγηση της Risk4Sea, της ανεξάρτητης πλατφόρμας που καταγράφει και συγκρίνει την απόδοση των ναυτιλιακών εταιρειών βάσει των επιθεωρήσεων Λιμενικού Ελέγχου (PSC).

Σύμφωνα με τη Risk4Sea, η κατάταξη προκύπτει από τη συγκριτική ανάλυση των επιδόσεων των εταιρειών σε περισσότερες από 20.000 επιθεωρήσεις Port State Control παγκοσμίως, προσφέροντας μια αντικειμενική και διαφανή αποτίμηση της επιχειρησιακής αριστείας.

Η διάκριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική προσήλωση της εταιρείας στα υψηλότερα πρότυπα ασφάλειας, ποιότητας και επαγγελματισμού, καθιστώντας τη Laskaridis Maritime S.A. σημείο αναφοράς στη διεθνή ναυτιλιακή κοινότητα.