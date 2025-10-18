Logo Image

Η εντυπωσιακή πορεία της StealthGas

Ναυτιλία

Η εντυπωσιακή πορεία της StealthGas

Η StealthGas εμφανίζεται σήμερα ως μία από τις πιο σταθερές και «καθαρές» εισηγμένες του ναυτιλιακού χώρου, με ισχυρές προοπτικές σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας

Συνέχεια στην εντυπωσιακή της πορεία δίνει η StealthGas, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά, σύμφωνα με ανάλυση της Seeking Alpha.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία, με 29 ενεργά πλοία LPG, εμφανίζει πλέον καθαρή ταμειακή θέση άνω των 54 εκατ. δολαρίων και κεφαλαιοποίηση που παραμένει σε έκπτωση περίπου 65% έναντι της λογιστικής της αξίας.

Παράλληλα, ο αναλυτής υπογραμμίζει ότι με 32% συμμετοχή του Χάρη Βαφειά και της οικογένειάς του, η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αξίας ανά μετοχή μέσω επαναγορών —ή πιθανής διανομής μερίσματος για πρώτη φορά.

Η StealthGas εμφανίζεται σήμερα ως μία από τις πιο σταθερές και «καθαρές» εισηγμένες του ναυτιλιακού χώρου, με ισχυρές προοπτικές σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Σημαντικά assets αποτελούν και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, όπως επίσης και τα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και EBITDA το β’ τρίμηνο του 2025.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube