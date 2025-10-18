Η εντυπωσιακή πορεία της StealthGas

Συνέχεια στην εντυπωσιακή της πορεία δίνει η StealthGas, συμφερόντων του Χάρη Βαφειά, σύμφωνα με ανάλυση της Seeking Alpha.

Όπως τονίζεται, η εταιρεία, με 29 ενεργά πλοία LPG, εμφανίζει πλέον καθαρή ταμειακή θέση άνω των 54 εκατ. δολαρίων και κεφαλαιοποίηση που παραμένει σε έκπτωση περίπου 65% έναντι της λογιστικής της αξίας.

Παράλληλα, ο αναλυτής υπογραμμίζει ότι με 32% συμμετοχή του Χάρη Βαφειά και της οικογένειάς του, η εταιρική στρατηγική επικεντρώνεται στην ενίσχυση της αξίας ανά μετοχή μέσω επαναγορών —ή πιθανής διανομής μερίσματος για πρώτη φορά.

Η StealthGas εμφανίζεται σήμερα ως μία από τις πιο σταθερές και «καθαρές» εισηγμένες του ναυτιλιακού χώρου, με ισχυρές προοπτικές σε περιβάλλον αυξημένης μεταβλητότητας.

Σημαντικά assets αποτελούν και ο μηδενικός τραπεζικός δανεισμός, όπως επίσης και τα ιστορικά ρεκόρ εσόδων και EBITDA το β’ τρίμηνο του 2025.