Μ. Τραυλού: «Νέα ευκαιρία, για βιώσιμη πράσινη μετάβαση, η αναβολή του Net Zero Framework»

«Νέα ευκαιρία» για τη «διαμόρφωση ενός βιώσιμου και αποτελεσματικού διεθνούς πλαισίου, που θα οδηγήσει τη ναυτιλία με ασφάλεια και ρεαλισμό στην πράσινη μετάβαση», χαρακτηρίζει η Πρόεδρος της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Μελίνα Τραυλού, την σημερινή απόφαση για αναβολή της ψηφοφορίας, για ένα έτος, επί του προτεινόμενου οδικού χάρτη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας (Net Zero Framework).

Σε δήλωση της η κ. Τραυλού, σημειώνει επίσης, πως «η μη επίτευξη συμφωνίας ανέδειξε τον διχασμό που προκάλεσε ο υπό ψήφιση κανονισμός του Net-Zero Framework, στον οποίο οι θέσεις και οι προτάσεις της ναυτιλίας δεν ελήφθησαν επαρκώς υπόψη».

«Η ναυτιλία των Ελλήνων, παραμένει σταθερά προσηλωμένη στον κοινό στόχο της απανθρακοποίησης και θα πρωτοστατήσει τεκμηριωμένα και ενωτικά στον παγκόσμιο διάλογο, για τη διαμόρφωση ενός δίκαιου, ρεαλιστικού και εφαρμόσιμου πλαισίου, όπου όλοι οι εμπλεκόμενοι θα αναλάβουν τις ευθύνες που τους αναλογούν στον κοινό δρόμο προς την πράσινη μετάβαση» καταλήγει η πρόεδρος της ΕΕΕ.

Ανησυχία ότι δεν θα είναι εφικτό να επιτευχθούν οι στόχοι

Υπενθυμίζεται ότι η κ. Τραυλού, η οποία εκπροσωπεί την μεγαλύτερη Εθνική Ένωση Εφοπλιστών στον κόσμο, σε πρόσφατη συνέντευξη της στους Lloyd’s List και στον δημοσιογράφο Nigel Lawry, εξέφραζε την ανησυχία της ότι το σχέδιο απανθρακοποίησης που προωθεί ο Διεθνής Ναυτιλιακός Οργανισμός δεν θα είναι εφικτό να πετύχει τους στόχους του.

«Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα έχει μια διαχρονική δέσμευση για την απανθρακοποίηση σε παγκόσμιο επίπεδο ίσων όρων ανταγωνισμού. Σε καιρούς προκλήσεων και αλλαγών, είναι η ενότητά μας – το κοινό μας όραμα – που μας έχει κρατήσει μπροστά. Ωστόσο, αυτή τη στιγμή, δεν μπορώ παρά να νιώθω βαθιά ανησυχία και αβεβαιότητα για το αν οι στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου για την απανθρακοποίηση έως το 2050 και η πορεία που έχει επιλεγεί προς αυτούς είναι πραγματικά εφικτοί. Ολόκληρη η ναυτιλιακή βιομηχανία βιώνει το ίδιο αυξανόμενο αίσθημα αγωνίας και αμφιβολίας. Πιστεύω ότι αυτό θα πρέπει να απασχολήσει και τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, ακόμη και σε αυτό το καθυστερημένο στάδιο».

Επίσης, έθετε μια σειρά προβληματισμών επισημαίνοντας: «Ως κλάδος, η εμπειρία και η γνώση μας έχουν σε μεγάλο βαθμό αγνοηθεί και είναι σαφές ότι η πολιτική έχει επηρεάσει πολύ περισσότερο τη διαδικασία. Για να είμαι σαφής, η ΕΕΕ υπήρξε πάντοτε ένθερμος υποστηρικτής του IMO. Παραμένουμε σταθεροί υποστηρικτές της παγκόσμιας ρύθμισης. Η ναυτιλιακή βιομηχανία είναι παγκόσμια και μπορεί να λειτουργήσει μόνο με παγκόσμιες λύσεις».