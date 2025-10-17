Ναυτιλία: Αδιέξοδο στην επεισοδιακή συνεδρίαση για το Net Zero Framework

Δεν πέρασε τελικά η πρόταση για τον οδικό χάρτη απανθρακοποίησης της ναυτιλίας (Net Zero Framework), στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό.

Μετά από μια επεισοδιακή συνεδρίαση, όπου κυριάρχησε η διάσπαση απόψεων μεταξύ των κρατών, καθώς και οι διαμάχες σε έντονους τόνους ανάμεσα στις αντιπροσωπείες, τελικά επικράτησε η αναστολή της διαδικασίας για ένα έτος.

Όπως πληροφορείται η «Ν», υπέρ της ετήσιας αναβολής τάχθηκαν 57 κράτη, κατά 49, απείχαν 21 και απουσίαζαν 8.

Την πρόταση για αναβολή της συζήτησης είχε καταθέσει η Σιγκαπούρη, χώρα που είχε εκπονήσει το Net Zero Framework.

Στην ουσία πρόκειται για μια έμμεση νίκη των ΗΠΑ, που υποστήριζαν ότι το NZF πρέπει να καταψηφιστεί κι απειλούσαν τα κράτη μέλη του ΙΜΟ που θα το υπερψήφιζαν με κυρώσεις σε πολλά επίπεδα.

