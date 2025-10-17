Cyprus Maritime 2025: Ενίσχυση της ελληνοκυπριακής συνεργασίας στη Ναυτιλία

Με την υφυπουργό Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, συναντήθηκε ο Γιάννης Κοτζιάς, πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Ναυλομεσιτών (Hellenic Shipbrokers Association-HSA), στο πλαίσιο της Εβδομάδας Cyprus Maritime 2025, που πραγματοποιήθηκε στη Λεμεσό.

Η συνάντηση ανέδειξε τους ιστορικούς δεσμούς και τη μακροχρόνια συνεργασία Ελλάδας και Κύπρου στον τομέα της ναυτιλίας, καθώς και τη δέσμευση των δύο πλευρών να ενισχύσουν περαιτέρω τη συνεργασία τους μέσα από την εκπαίδευση, την καινοτομία και την επαγγελματική ανάπτυξη του ευρύτερου ναυτιλιακού cluster της Ανατολικής Μεσογείου.

Οι συζητήσεις επικεντρώθηκαν στον καθοριστικό ρόλο του shipbroking ως θεμελιώδους πυλώνα του διεθνούς εμπορίου και της ναυτιλιακής οικονομίας, καθώς και στη σημασία της εκπαίδευσης και κατάρτισης των νέων επαγγελματιών, ώστε να ανταποκριθούν στις μεταβαλλόμενες ανάγκες και προκλήσεις της παγκόσμιας ναυτιλιακής αγοράς.

Ο κ. Κοτζιάς παρουσίασε τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες του Συνδέσμου Ελλήνων Ναυλομεσιτών, ο οποίος για περισσότερα από 30 χρόνια διοργανώνει εβδομαδιαία σεμινάρια ναυλομεσιτείας καθ’ όλη τη διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους, απευθυνόμενα σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, αλλά και επαγγελματίες του ναυτιλιακού χώρου. Οι απόφοιτοι του προγράμματος λαμβάνουν το Πιστοποιητικό “Gnosis”, το οποίο φέρει τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας την ακαδημαϊκή και επαγγελματική του αξία.

Στο πλαίσιο αυτό, ο κ. Κοτζιάς πρότεινε τη συμμετοχή κυπρίων φοιτητών από πανεπιστήμια της Λευκωσίας, Λεμεσού, της Λάρνακας και άλλων περιοχών στα εν λόγω σεμινάρια μέσω διαδικτυακής σύνδεσης, προκειμένου να αποκτήσουν πρακτική γνώση και εμπειρία από ενεργούς επαγγελματίες ναυλομεσίτες. Μια τέτοια πρωτοβουλία θα ενίσχυε περαιτέρω τους εκπαιδευτικούς και επαγγελματικούς δεσμούς Ελλάδας και Κύπρου και θα συνέβαλλε στην ανάδειξη μιας νέας γενιάς εξειδικευμένων ναυτιλιακών στελεχών στην περιοχή.

«Αν δεν μεταδώσουμε τη συλλογική μας γνώση στη ναυλομεσιτεία στη νέα γενιά, κι αν δεν εμπνεύσουμε και ενημερώσουμε τους νέους για το τι σημαίνει η ζωή ενός ναυλομεσίτη, τότε διακινδυνεύουμε τη σταδιακή απώλεια νέων ταλέντων και τη συνέχιση του επαγγέλματός μας», τόνισε ο κ. Κοτζιάς.

«Ο ναυτιλιακός δεσμός Ελλάδας και Κύπρου είναι τόσο ιστορικός, όσο και στραμμένος προς το μέλλον. Επενδύοντας στην εκπαίδευση, στη διάδοση της γνώσης και στη συνεργασία, διασφαλίζουμε ότι οι ναυτιλιακές μας κοινότητες θα συνεχίσουν να πρωτοπορούν με αριστεία, ανθεκτικότητα και καινοτομία», συμπλήρωσε.

Ο Σύνδεσμος Ελλήνων Ναυλομεσιτών (HSA), τόνισε, παραμένει σταθερά προσηλωμένος στην προαγωγή υψηλών επαγγελματικών προτύπων, στην ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας και στην υποστήριξη του μέλλοντος της ναυλομεσιτείας ως βασικού κρίκου στην παγκόσμια ναυτιλιακή αλυσίδα αξίας.

Από την πλευρά της, η υφυπουργός Ναυτιλίας της Κυπριακής Δημοκρατίας, Μαρίνα Χατζημανώλη, υπογράμμισε τη σημασία της μεταλαμπάδευσης γνώσεων στις μελλοντικές γενιές. «Είναι πολύ σημαντικό οι έμπειροι επαγγελματίες να μεταλαμπαδεύουν τις γνώσεις τους στους νεότερους, καθώς αυτός είναι ο μόνος τρόπος για να εξελιχθεί ο τομέας, και αυτό είναι κάτι για το οποίο αγωνιζόμαστε». Το υπουργείο Ναυτιλίας θεωρεί τη ναυτική εκπαίδευση ως μία από τις προτεραιότητές του και έχει δεσμευτεί να αναλάβει στοχευμένες δράσεις.

«Καθώς οι τεχνολογικές εξελίξεις στον κλάδο της ναυτιλίας αλλάζουν ραγδαία, για εμάς, το άρτια καταρτισμένο προσωπικό αποτελεί προτεραιότητα», ανέφερε.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, η υφυπουργός ανέδειξε επίσης τα πλεονεκτήματα της κυπριακής σημαίας, επισημαίνοντας τη σημασία μιας ναυτιλιακής διοίκησης που υποστηρίζεται από ένα ευρωπαϊκό κυρίαρχο κράτος, καθώς και τα οφέλη που προσφέρει το Κυπριακό Μητρώο Εταιρειών, τα οποία ενισχύουν το ισχυρό και ανταγωνιστικό ναυτιλιακό πλαίσιο της Κύπρου.