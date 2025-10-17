Μαρίνα Φλοίσβου: Στο επίκεντρο του παγκόσμιου διαλόγου για βιώσιμη ανάπτυξη των μαρινών

Τις στοχευμένες επενδύσεις της LAMDA Marinas σε βιώσιμες υποδομές και τεχνολογίες νέας γενιάς παρουσίασε ο Σταύρος Κατσικάδης, Managing Director της LAMDA Marinas Investments S.M.S.A., στο πλαίσιο του ICOMIA World Marinas Conference 2025, που πραγματοποιείται στη Βενετία.

Συμμετέχοντας σε πάνελ με θέμα τις νέες πηγές ενέργειας και την πράσινη μετάβαση των μαρινών, ο κ. Κατσικάδης ανέδειξε τη στρατηγική της εταιρείας για τη Μαρίνα Φλοίσβου, εστιάζοντας στις πρωτοβουλίες που συμβάλλουν ουσιαστικά στη μείωση του αποτυπώματος άνθρακα και στην ενίσχυση της βιώσιμης θαλάσσιας κινητικότητας.

Μεταξύ αυτών ξεχωρίζει η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού στέγαστρου ισχύος 560 kW, που καλύπτει σημαντικό μέρος των ενεργειακών αναγκών της μαρίνας, καθώς και η λειτουργία του Service E-boat, για πρώτη φορά σε ελληνική μαρίνα, που ενθαρρύνει τη χρήση ηλεκτρικών σκαφών αναψυχής, προσφέροντας έναν καθαρότερο και αθόρυβο τρόπο μετακίνησης στη θάλασσα.

Παράλληλα, το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας που χρησιμοποιείται στη Μαρίνα Φλοίσβου προέρχεται από ανανεώσιμες πηγές, ενώ η εγκατάσταση σταθμών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων ενισχύει την ολοκληρωμένη προσέγγιση της μαρίνας στην ηλεκτροκίνηση. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη διαχείριση αποβλήτων, που πραγματοποιείται κατά 100% με περιβαλλοντικά φιλικό τρόπο, καθώς και στην κομποστοποίηση οργανικών αποβλήτων – μια πρωτοποριακή πρακτική για τα ελληνικά δεδομένα, που προωθεί τη βιώσιμη κυκλική οικονομία.

Ο κ. Κατσικάδης επεσήμανε ότι η Μαρίνα Φλοίσβου, με 310 θέσεις ελλιμενισμού και 150 θέσεις για mega yachts έως 110 μέτρων, αποτελεί πρότυπο λιμένα αναψυχής και σύμβολο της ελληνικής Ριβιέρας, συνδυάζοντας πολυτέλεια, περιβαλλοντική ευαισθησία και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες.

Το ICOMIA World Marinas Conference 2025, υπό την αιγίδα της International Council of Marine Industry Associations (ICOMIA), αποτελεί το σημαντικότερο διεθνές φόρουμ για τον κλάδο των μαρινών και της θαλάσσιας αναψυχής. Μέσα από τεχνικές συνεδρίες, παρουσιάσεις και ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, το συνέδριο προωθεί τη βιώσιμη ανάπτυξη, την ενεργειακή αποδοτικότητα και τον ψηφιακό μετασχηματισμό, αναδεικνύοντας τον ρόλο των μαρινών ως πυλώνων της γαλάζιας οικονομίας και της πράσινης μετάβασης του θαλάσσιου τουρισμού.