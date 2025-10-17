Η ενεργειακή μετάβαση και η γεωπολιτική στο επίκεντρο του European Shortsea Network Summit 2025

Η στρατηγική σημασία της διατροπικότητας και της πράσινης ναυτιλίας αναδείχθηκε από τις εργασίες του European Shortsea Network Summit 2025 “Walking into a New Era”, το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 14 Οκτωβρίου, στο Grand Hyatt.

Περισσότεροι από 40 ομιλητές και ομιλήτριες ―αξιωματούχοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκπρόσωποι της Πολιτείας, εκπρόσωποι φορέων και οργανισμών καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της ναυτιλιακής βιομηχανίας― κράτησαν αμείωτο το ενδιαφέρον των 350+ συμμετεχόντων από όλους τους κλάδους της ναυτιλίας.

Η διασύνδεση των μεταφορών

Κεντρικό συμπέρασμα των εργασιών του συνεδρίου αναδείχθηκε η σημασία της διασύνδεσης των θαλάσσιων και χερσαίων μεταφορών, που αποτελεί και την απαραίτητη προϋπόθεση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Ελλάδας και των νησιωτικών περιοχών της. Η ενίσχυση των συνδυασμένων μεταφορών μπορεί να αποσυμφορήσει τα οδικά δίκτυα, να μειώσει τις εκπομπές ρύπων και να ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στην ανάγκη δημιουργίας λειτουργικών κόμβων διατροπικότητας με αναβαθμισμένες υποδομές και καλύτερο συντονισμό μεταξύ των μεταφορικών μέσων.

Ειδική αναφορά έγινε στις περιφέρειες με αυξανόμενη εμπορική και στρατηγική σημασία, όπως η Αλεξανδρούπολη και η Νότια Πελοπόννησος, όπου απαιτούνται μεγάλες επενδύσεις και σχεδιασμός μακροπρόθεσμης ανάπτυξης. Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε και στη μελλοντική στρατηγική των ευρωπαϊκών λιμανιών, τα οποία καλούνται να ανταποκριθούν στις προκλήσεις της απανθρακοποίησης, της ψηφιοποίησης και της άμυνας, διαμορφώνοντας νέα επιχειρησιακά μοντέλα που θα ενισχύουν την ανθεκτικότητα και τη βιωσιμότητά τους.

Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στην πράσινη μετάβαση των logistics και της shortsea ναυτιλίας με προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό του στόλου, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού και την ανάπτυξη νέων τεχνολογιών χαμηλών εκπομπών. Οι συμμετέχοντες στα πάνελ συζήτησης τόνισαν ότι η επιτυχία της μετάβασης εξαρτάται από την ουσιαστική συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα και από ρεαλιστικά ρυθμιστικά πλαίσια, που θα ενθαρρύνουν την καινοτομία χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τις επιχειρήσεις.

Επίσης, συζητήθηκαν οι εξελίξεις για την ανάπτυξη εναλλακτικών ναυτιλιακών καυσίμων, καθώς, παρά τη δυναμική των βιοκαυσίμων, επισημάνθηκε η περιορισμένη διαθεσιμότητά τους και διατυπώθηκαν επιφυλάξεις για τη βιωσιμότητα του υδρογόνου και του LNG, λόγω των συνακόλουθων περιβαλλοντικών και ενεργειακών προκλήσεων. Αναφέρθηκε επίσης το ενδεχόμενο αξιοποίησης πυρηνικής ενέργειας σε ναυτιλιακές εφαρμογές, υπό την προϋπόθεση ύπαρξης ασφαλών και βιώσιμων τεχνολογικών λύσεων.

Στο συνέδριο αναδείχθηκε επίσης η ανάγκη ευθυγράμμισης της ευρωπαϊκής και διεθνούς ναυτιλιακής νομοθεσίας (ΕΕ και ΙΜΟ), ώστε να αποφευχθεί η διπλή φορολόγηση και να διασφαλιστεί δίκαιος ανταγωνισμός.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκάλεσε το πάνελ συζήτησης με θεματική τον αντίκτυπο των γεωπολιτικών εξελίξεων στις θαλάσσιες εμπορευματικές ροές. Οι ομιλητές ανέδειξαν τη σημαντική γεωστρατηγική θέση της Ελλάδας και την τεράστια ισχύ της ελληνικής ναυτιλίας διεθνώς, η οποία διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση της ομαλής ροής του διεθνούς εμπορίου. Τονίστηκε ότι οι διαρκώς μεταβαλλόμενες γεωπολιτικές συνθήκες επιβάλλουν στη ναυτιλιακή βιομηχανία συνεχή επαναξιολόγηση και προσαρμογή των δραστηριοτήτων της, ώστε να διασφαλίζεται η ανθεκτικότητα και η απρόσκοπτη λειτουργία των εμπορικών δικτύων. Η ελληνική ναυτιλία, όπως επισημάνθηκε, αποδεικνύει διαχρονικά την ικανότητά της να προσαρμόζεται σε κάθε νέα συνθήκη, διατηρώντας το παγκόσμιο εμπόριο «σε κίνηση». Αξιοσημείωτη ήταν επίσης η επισήμανση ότι ακόμη και οργανισμοί, όπως η UNESCO, έχουν και ναυτιλιακό χαρακτήρα μέσω της δραστηριοποίησής τους για θέματα που αφορούν τους ωκεανούς και τη θαλάσσια βιωσιμότητα ― κάτι που αναδεικνύει γενικότερα τη διείσδυση και τη σημασία της ναυτιλίας σε παγκόσμιο επίπεδο.

4 πυλώνες

Συνοπτικώς, από τις εργασίες του συνεδρίου καταδείχθηκε ότι η διατροπικότητα, η ενεργειακή μετάβαση, η γεωπολιτική προσαρμοστικότητα και η τεχνολογική καινοτομία αποτελούν τους τέσσερις βασικούς πυλώνες για τη διασφάλιση της ανθεκτικότητας και της ανταγωνιστικότητας του ελληνικού ειδικότερα αλλά και ευρωπαϊκού γενικότερα συστήματος μεταφορών.

Τις εργασίες του συνεδρίου άνοιξε ο Πρόεδρος του European Shortsea Network και Πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων, Χαράλαμπος Σημαντώνης, εισαγωγικούς χαιρετισμούς απηύθυναν ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιώσιμων Μεταφορών & Τουρισμού, Απόστολος Τζιτζικώστας, η Υπουργός Κοινωνικής Συνοχής & Οικογένειας, Δόμνα Μιχαηλίδου, ο Υφυπουργός Ναυτιλίας & Νησιωτικής Πολιτικής, Στέφανος Γκίκας, ο Πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Γεώργιος Αλεξανδράτος, ο Πρόεδρος της INTERCARGO και Ταμίας της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Γιάννης Ξυλάς, και ο Αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Επιβατηγού Ναυτιλίας, Ευστράτιος Απέργης. Ενώ κεντρικοί ομιλητές ήταν η Gesine Meissner, European Coordinator for the European Maritime Space και ο Guido Grimaldi, Corporate Short Sea Shipping Commercial Director, Grimaldi Group.

