Η Lomar Shipping επενδύει στην επόμενη γενιά ηγετών

Η εταιρεία επενδύει στη γνώση, στις αξίες και στην καινοτομία, διαμορφώνοντας τους υπεύθυνους επαγγελματίες του αύριο

Η Lomar Shipping, μέλος του Libra Group της οικογένειας Λογοθέτη (στη φωτ. ο Γιώργος Λογοθέτης), στηρίζει τη νέα γενιά ηγετών της ναυτιλίας μέσω του Achim Boehme Scholarship – μιας υποτροφίας που δίνει τη δυνατότητα σε ταλαντούχους φοιτητές απ’ όλο τον κόσμο να σπουδάσουν International Shipping and Chartering στο HSB Hochschule Bremen – City University of Applied Sciences.

Με αυτή την πρωτοβουλία, η εταιρεία επενδύει στη γνώση, στις αξίες και στην καινοτομία, διαμορφώνοντας τους υπεύθυνους επαγγελματίες του αύριο. Η Lomar Shipping εξέφρασε παράλληλα τις θερμές της ευχαριστίες προς την One Tech Group στην Κύπρο για τη γενναιόδωρη στήριξή της στο πρόγραμμα, υπογραμμίζοντας το κοινό όραμα για ενδυνάμωση των νέων μέσα από την εκπαίδευση, την τεχνολογική πρόοδο και τις ευκαιρίες που οδηγούν τη ναυτιλία στο μέλλον.

