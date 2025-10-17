«Σιγή ιχθύος» λίγο πριν την πιο κρίσιμη ψηφοφορία στον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό 

«Εκκωφαντική σιωπή» επικρατεί σήμερα από το πρωί στην κεντρική αίθουσα αλλά και στους διαδρόμους των εγκαταστάσεων του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού στο Λονδίνο.

Εν όψει της αναμενόμενης ψηφοφορίας αργότερα σήμερα, για την αποδοχή ή όχι του οδικού χάρτη για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας, (Net Zero Framework) οι αντιπροσωπείες των κρατών μελών κρατούν τα στόματά τους «ερμητικά κλειστά». «Ούτε καν κουβέντες σε πηγαδάκια δεν βλέπουμε», λένε στη «Ν» άνθρωποι που συμμετέχουν στις διαδικασίες.

Πρόκειται για την πιο κρίσιμη ψηφοφορία στην ιστορία του ΙΜΟ, αφού θα καθορίσει την πορεία που θα χαράξει η ναυτιλιακή βιομηχανία για τα επόμενα 25 με 30 χρόνια.

Αιτία της κρίσης στους κόλπους του ΙΜΟ, όπως όλα δείχνουν είναι η απόφαση των ΗΠΑ τις τελευταίες εβδομάδες να ζητήσει από τα κράτη μέλη του ΙΜΟ να καταψηφίσουν το σχέδιο, απειλώντας με κυρώσεις σε όλα τα επίπεδα.

Οι τελευταίες πληροφορίες μάλιστα αναφέρουν ότι στις επιλογές έχει προστεθεί και η περίπτωση η ψηφοφορία να ανασταλεί, αν και τίποτα δεν θεωρείτε σίγουρο τις τελευταίες ώρες.

Το κλίμα επιβάρυνε περαιτέρω και η χθεσινοβραδινή ανάρτηση του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία αναφέρει: «Οι Ηνωμένες Πολιτείες ΔΕΝ θα ανεχθούν αυτόν τον παγκόσμιο “Πράσινο Νέο Φόρο” στη ναυτιλία και δεν θα τον εφαρμόσουν με κανέναν τρόπο. Δεν θα επιτρέψουμε αυξήσεις στις τιμές για τους Αμερικανούς καταναλωτές, ούτε τη δημιουργία μιας νέας πράσινης γραφειοκρατίας που θα σπαταλά τα χρήματά σας στα όνειρά τους. Στηρίξτε τις Ηνωμένες Πολιτείες και ψηφίστε ΟΧΙ στο Λονδίνο».

Επισημαίνεται ότι όπως έχει γράψει η «Ν» ήδη η Ελλάδα έχει εκφράσει έντονες επιφυλάξεις για το σχέδιο, θέτοντας μια σειρά προϋποθέσεων προς την Ευρωπαϊκή Ένωση η οποία στηρίζει το NZF.

Οι τελευταίες εξελίξεις

Μια σημαντική εξέλιξη αφορά πρόταση που κατέθεσαν τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, που προτείνουν να συμπεριληφθεί μια πρόταση στο κείμενο της συμφωνίας που θα δεσμεύει όλες τις χώρες να αποδεχτούν ότι η δέσμη μέτρων που θα αποφασίσει ο ΙΜΟ θα είναι το μοναδικό πλαίσιο που θα ισχύει παγκοσμίως. Σε μια τέτοια περίπτωση η Ε.Ε. θα πρέπει να ακυρώσει για παράδειγμα το Fuel EU για τη ναυτιλία αλλά και το Σύστημα Εμπορίας Δικαιωμάτων Ρύπων. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στο αν η ρήτρα αυτή πρέπει να ενσωματωθεί στο τροποποιημένο παράρτημα VI της MARPOL κατά τη διάρκεια της παρούσας συνόδου ή να εξεταστεί ξεχωριστά σε μελλοντική σύνοδο μέσω ξεχωριστού ψηφίσματος.

Ωστόσο το πιο σημαντικό είναι η διαδικασία για την ψηφοφορία για την οποία υπάρχουν δύο προτάσεις και για την οποία καταρτίστηκε έκθεση που περιλαμβάνει και τις δύο προτάσεις. Η έκθεση παρουσιάζει δύο επιλογές για τη διαδικασία αποδοχής — σιωπηρή ή ρητή αποδοχή.

Λόγω των αποκλινουσών απόψεων, η Επιτροπή δεν μπόρεσε να καταλήξει σήμερα σε απόφαση για κανένα από τα δύο θέματα. Η έκθεση της ομάδας εργασίας για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από τα πλοία, συμπεριλαμβανομένου του σχεδίου προγράμματος εργασίας για την προετοιμασία της έναρξης ισχύος του NZF του ΙΜΟ, αναμένεται να υποβληθεί στην Επιτροπή μέσα στην ημέρα.

Το αποτέλεσμα αφορά τα ακόλουθα βασικά θέματα: