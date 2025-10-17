Η Union Maritime παρέλαβε το νέο δεξαμενόπλοιο SUSANOO από την Ιαπωνία

Η Union Maritime ανακοίνωσε την παράδοση του SUSANOO, του πρώτου χημικού δεξαμενόπλοιου J19 από ανοξείδωτο χάλυβα, που ναυπηγήθηκε από το Fukuoka Shipyard στην Ιαπωνία.

Το νέο πλοίο αποτελεί σημαντικό σταθμό στην πορεία ανάπτυξης της εταιρείας, η οποία έχει αυξήσει τον στόλο της κατά 75% από το 2019.

Ο διευθύνων σύμβουλος Laurent Cadji δήλωσε ότι η παράδοση του SUSANOO «αντικατοπτρίζει τη συνεχή ευελιξία και την εστίαση της Union Maritime στην ανάπτυξη και την ικανότητά της να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των πελατών της».

Από το 2006, η Union Maritime έχει εξελιχθεί από περιφερειακό παίκτη στη Δυτική Αφρική σε παγκόσμια ναυτιλιακή δύναμη, επεκτείνοντας διαρκώς τη δραστηριότητά της σε νέες αγορές και τομείς μεταφοράς χημικών προϊόντων.Τα δεξαμενόπλοια από ανοξείδωτο χάλυβα προσφέρουν αυξημένη αντοχή στη διάβρωση, καθαρότητα φορτίου, ευκολία καθαρισμού και μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.