Logo Image

Castor Maritime: Εξασφάλιση δανείου 50 εκατ. δολ.

Ναυτιλία

Castor Maritime: Εξασφάλιση δανείου 50 εκατ. δολ.

Από την έντυπη έκδοση

Η Castor Maritime Inc. (CTRM), συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη διεθνής ναυτιλιακή και ενεργειακή εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, ανακοίνωσε τη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 50 εκατ. δολαρίων με ευρωπαϊκή τράπεζα, με όρους συνδεδεμένους με τη βιωσιμότητα.

Το πενταετές δάνειο, με επιτόκιο Term SOFR συν περιθώριο, θα εξασφαλιστεί με υποθήκη τεσσάρων πλοίων ξηρού φορτίου και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη εξόφληση 60.000 προνομιούχων μετοχών Σειράς Ε, επιτοκίου 8,75%, που κατείχε η Toro Corp., έναντι μετρητών ίσης αξίας με το αναγραφόμενο ποσό συν 0,523%, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων μερισμάτων. Μετά την εξαγορά, οι μετοχές ακυρώθηκαν και δεν θα παραμείνουν σε κυκλοφορία, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση και ευελιξία της εταιρείας.Ο στόλος της Castor αποτελείται από 9 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 0,6 εκατομμυρίων dwt.

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube