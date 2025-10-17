Castor Maritime: Εξασφάλιση δανείου 50 εκατ. δολ.

Η Castor Maritime Inc. (CTRM), συμφερόντων του Πέτρου Παναγιωτίδη διεθνής ναυτιλιακή και ενεργειακή εταιρεία με έδρα τη Λεμεσό, ανακοίνωσε τη σύναψη δανειακής σύμβασης ύψους 50 εκατ. δολαρίων με ευρωπαϊκή τράπεζα, με όρους συνδεδεμένους με τη βιωσιμότητα.

Το πενταετές δάνειο, με επιτόκιο Term SOFR συν περιθώριο, θα εξασφαλιστεί με υποθήκη τεσσάρων πλοίων ξηρού φορτίου και θα χρησιμοποιηθεί για γενικούς εταιρικούς σκοπούς.

Παράλληλα, η εταιρεία προχώρησε στην πλήρη εξόφληση 60.000 προνομιούχων μετοχών Σειράς Ε, επιτοκίου 8,75%, που κατείχε η Toro Corp., έναντι μετρητών ίσης αξίας με το αναγραφόμενο ποσό συν 0,523%, συμπεριλαμβανομένων των δεδουλευμένων μερισμάτων. Μετά την εξαγορά, οι μετοχές ακυρώθηκαν και δεν θα παραμείνουν σε κυκλοφορία, ενισχύοντας περαιτέρω τη χρηματοοικονομική θέση και ευελιξία της εταιρείας.Ο στόλος της Castor αποτελείται από 9 πλοία, με συνολική χωρητικότητα 0,6 εκατομμυρίων dwt.