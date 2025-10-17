Νέα χρονοναύλωση για τη Diana Shipping με αυξημένα έσοδα

Σε σύναψη νέας σύμβασης χρονοναύλωσης μέσω θυγατρικής της με την SwissMarine Pte. Ltd. για το πλοίο m/v New Orleans, τύπου Capesize χωρητικότητας 180.960 dwt, ναυπηγημένο το 2015 προχώρησε η Diana Shipping Inc. (DSX) συμφερόντων Σεμίραμις Παληού.

Ο ημερήσιος ναύλος ανέρχεται σε 26.000 δολάρια, μείον προμήθεια 5%, για περίοδο από 1η Δεκεμβρίου 2026 έως 15 Φεβρουαρίου 2027, ενώ η ναύλωση θα ξεκινήσει στις 28 Οκτωβρίου 2025.

Προηγουμένως, το πλοίο ήταν ναυλωμένο στην Kawasaki Kisen Kaisha, Ltd. με ημερήσιο ναύλο 20.000 δολάρια. Η νέα απασχόληση αναμένεται να αποφέρει περίπου 10,22 εκατ. δολάρια ακαθάριστα έσοδα.

Ο στόλος της Diana Shipping αριθμεί 36 πλοία και αναμένεται να ενισχυθεί με δύο νέα Kamsarmax διπλού καυσίμου μεθανόλης έως το 2028.Η συνολική μεταφορική ικανότητα του στόλου της εταιρείας, εξαιρουμένων των δύο παραγγελθέντων πλοίων είναιι περίπου 4,1 εκατομμύρια dwt.