«CleanTech for Shipbuilding Shipping»: Η ναυτιλία ως πεδίο ενίσχυσης των σχέσεων Ελλάδας-Γερμανίας

Τις ευκαιρίες που προσφέρει η «καθαρή τεχνολογία» στη ναυπηγική και ευρύτερα στη ναυτιλιακή βιομηχανία για διμερείς συνεργασίες, ανέδειξαν οι συμμετέχοντες στο συμπόσιο με τίτλο «CleanTech for Shipbuilding Shipping», που πραγματοποιήθηκε, προχθές στο ΕΒΕΠ, στο πλαίσιο γερμανικής επιχειρηματικής αποστολής στον Πειραιά, που διοργανώθηκε από το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Η επιχειρηματική αποστολή, στην οποία συμμετέχουν 11 γερμανικές εταιρείες, διαρκεί από τις 13 μέχρι και τις 16 Οκτωβρίου και πραγματοποιείται στο πλαίσιο πρωτοβουλίας του Ομοσπονδιακού Υπουργείου Οικονομίας και Ενέργειας (BMWΕ) της Γερμανίας.

Βασίλης Κορκίδης: Προσκλητήριο για ελληνογερμανικές συνέργειες στη ναυτιλία

Κατά τη διάρκεια του χθεσινού συμποσίου, ο Πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιά, κ. Βασίλης Κορκίδης, στην εισαγωγική του τοποθέτηση υπογράμμισε ότι ο Πειραιάς διατηρεί “ανοικτή την πόρτα” ανάπτυξης συνεργειών με τις γερμανικές επιχειρήσεις, με επίκεντρο το λιμάνι του. Όπως είπε «οι προκλήσεις της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι τεράστιες, ωστόσο, είμαι πεπεισμένος ότι οι δύο κοινότητες, αναπτύσσοντας συνέργειες, καθίστανται ισχυρότερες και σε καλύτερη θέση στην παγκόσμια αγορά». Ο ίδιος, στάθηκε ιδιαίτερα τόσο στο ζήτημα του “net zero framework” που, όπως είπε, βρίσκεται σε συμπληγάδες και, συγκεκριμένα, μεταξύ της συνεδρίασης του ΙΜΟ, των επιλογών των πλοιοκτητών προς το LNG και των αντίμετρων των ΗΠΑ. Μάλιστα, έκανε λόγο για μετατροπή της ναυτιλίας σε φοροεισπρακτικό μηχανισμό, χωρίς περιβαλλοντικό αποτέλεσμα, που δημιουργεί διλήμματα και υποβαθμίζει τον ρόλο του ΙΜΟ. Επίσης αναφέρθηκε στα “ειδικά λιμενικά τέλη” μια ναυμαχία όπως τη χαρακτήρισε περίπου 2 τρις δολ. μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, που ωθεί σε διάσπαση το παγκόσμιο εμπόριο σε Δυτικά και Ανατολικά δίκτυα. Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής του ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ μίλησε για την ανάγκη κάλυψης του κενού που σήμερα παρουσιάζει η Ευρώπη στην αγορά των ναυπηγείων, που όπως εξήγησε μπορεί να εξασφαλιστεί μέσα από διακρατικές συνέργειες. Προς την κατεύθυνση αυτή Ελλάδα και Γερμανία έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν κοινές δράσεις, ανέφερε ο κ. Β. Κορκίδης, προσκαλώντας τις δύο επιχειρηματικές κοινότητες να συνεργαστούν.

Agathe Elers: Μέσα από την «καθαρή τεχνολογία» το μέλλον της ναυτιλίας

Η κ. Agathe Elers, Maritime Economy Office of the Federal Government Coordinator for Maritime Economy Federal Ministry for Economic Affairs and Energy, τόνισε ότι η ανάγκη για ενεργειακή ασφάλεια και τεχνολογική εξέλιξη επιβάλλουν περισσότερο από κάθε άλλη φορά την ανάπτυξη στρατηγικών συνεργασιών στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα σε έναν κλάδο όπως ο ναυτιλιακός, από τους πλέον δυναμικούς και ανταγωνιστικούς παγκοσμίως. Μάλιστα, εξήγησε ότι οι στρατηγικές συνεργασίες κρίνονται καθοριστικές για το μέλλον της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας, ιδιαίτερα μετά και τη μετεξέλιξη της ενεργειακής αγοράς, που επιβάλλει όρους «καθαρής τεχνολογίας». Επιβάλλεται να εξάγουμε και να φέρουμε πιο κοντά στις αγορές μας κάθε σύγχρονη τεχνολογική πρόταση, σημείωσε η κ. Agathe Elers, για να προσθέσει ότι Ελλάδα και Γερμανία καλούνται να πρωταγωνιστήσουν στους κόλπους της Ε.Ε. μέσα από κοινές συνέργειες, ιδιαίτερα σε έναν τομέα κρίσιμο για την παγκόσμια ναυτιλιακή κοινότητα, που δεν είναι άλλος από την «clean energy».

Β. Κικίλιας: Ισχυρή η κεφαλαιακή θέση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας

Σε μήνυμα που απέστειλε προς τους συμμετέχοντες ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, κ. Βασίλης Κικίλιας, υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, τη βαθιά γνώση και εμπειρία, αλλά και την ισχυρή κεφαλαιακή θέση της ελληνικής ναυτιλιακής κοινότητας, η οποία, όπως είπε, επενδύει συστηματικά στην πράσινη – καθαρή τεχνολογία.

Ilja Nothnagel: Ελλάδα και Γερμανία μπορούν να οδηγηθούν σε λύσεις «state of the art»

Νωρίτερα, ο Γενικός Διευθυντής και Μέλος ΔΣ του Ελληνογερμανικού Επιμελητηρίου, Dr. Ilja Nothnagel, υποδεχόμενος τους συμμετέχοντες στην εκδήλωση, αφού επεσήμανε ότι τα δύο Επιμελητήρια συνεργάζονται για τρίτη φορά υποστηρίζοντας ανάλογες δράσεις, τόνισε ότι η παγκόσμια ναυτιλία βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με μια διπλή πρόκληση: Την ενεργειακή – «πράσινη» και την τεχνολογική – ψηφιακή μετάβαση. Η ελληνική ναυτιλιακή κοινότητα, πρώτη δύναμη στην παγκόσμια ναυτιλία και η γερμανική αγορά με ισχυρή θέση στη διεθνή τεχνολογική αγορά, μπορούν από κοινού να οδηγηθούν σε λύσεις «state of the art», συμβάλλοντας γενικότερα στις διεθνείς στοχεύσεις του κλάδου», επεσήμανε με έμφαση ο Dr. Ilja Nothnagel.

Στη συνέχεια ακολούθησαν δύο πάνελ για την παρουσίαση των γερμανικών εταιρειών που συμμετέχουν στην επιχειρηματική αποστολή.

Στο πρώτο, με τίτλο «Engineering Solutions for a Sustainable Maritime Future», συμμετείχαν οι Hauke Schlegel, Managing Director, VDMA AG Marine Equipment and Systems, Ruben-Richard Singhof, Senior Sales Manager, Schottel GmbH, Jörg Seuster, Sales / Maritime Market, Rötelmann GmbH, Teodor Georgiev, Business Development Manager, Goetze KG Armaturen, Marius Plaisant, Managing Director, Promarin Propeller- und Marinetechnik GmbH, και Andreas Wagner, General Manager, Ostsee Marine Solutions GmbH.

Στο δεύτερο πάνελ με τίτλο «ESG Strategies and Digital Transformation in the Maritime Sector», συμμετείχαν οι Fotios Belexis, Technical Director, StarBulk (εστίασε στο ESG), Dennis Lühr, Head of Sales Marine Systems, SAACKE GmbH, Andreas Maier, Sales Manager Marine / Oil & Gas, KEM Flow Measurement GmbH, Klaus Dammann, Managing Director, Ingenieurbüro Weselmann GmbH & Co. KG, Dr. Matthew Maheras, CΙΟ Metrostar Management Corp., President of AMMITEC – Association of Maritime Managers of Information Technology and Communications, Darren Caldwell, Partnership Development, JDS GmbH, Carsten Bullemer, Managing Director, trusteddocks.com GmbH.

Το συντονισμό του πρώτου πάνελ είχε η Director of the Greece & Cyprus Office of Germany Trade & Invest (GTAI), κ. Μιχαέλα Μπαλή και του δεύτερου η Business Developer του Ελληνογερμανικού Επιμελητήριου, κ. Ζωή Μπαλτζή.