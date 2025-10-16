ΥΝΑΝΠ: Πρόσκληση για συγγραφή νέων διδακτικών βιβλίων για τις ΑΕΝ Πλοιάρχων και Μηχανικών

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή νέου διδακτικού βιβλίου για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με τίτλο «Μηχανολογικό Σχέδιο» δημοσίευσε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος, τα συνοδευτικά δικαιολογητικά έγγραφα, τα υπό κρίση – αξιολόγηση δείγματα γραφής, καθώς και ο αναλυτικός πίνακας περιεχομένων του υπό συγγραφή βιβλίου, υποβάλλονται αυτοπροσώπως από τους υποψηφίους ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]) στο υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, ΔΕΚΝ Α΄, Ακτή Βασιλειάδη, Πύλη Ε1-Ε2, Τ.Κ. 185 10 Πειραιάς, το αργότερο μέχρι 15.1.2026.

Για περισσότερες πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στα τηλέφωνα 2131371425 και 2131374192 τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ([email protected]).

Στο μεταξύ, το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής δημοσίευσε επανάληψη της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος προς συγγραφή νέου διδακτικού βιβλίου για τις Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (ΑΕΝ) με τίτλο «Μηχανουργική Τεχνολογία».