PCT: Τρία χρυσά βραβεία στα Hellenic Responsible Business Awards 2025

Τρεις χρυσές διακρίσεις στο θεσμό των Hellenic Responsible Business Awards 2025, που διοργανώθηκαν την Τρίτη, υπό την αιγίδα του υπουργείου Ανάπτυξης, του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, του ΣΕΒ-ΒΙΑΝ και του ΣΕΤΕ, καθώς και με ευρεία θεσμική τιμητική στήριξη, απέσπασε η PCT, επιβεβαιώνοντας, όπως τονίζει, τη σταθερή δέσμευσή της στη βιώσιμη ανάπτυξη, την καινοτομία και την ασφάλεια.

Η εταιρεία βραβεύθηκε με δύο χρυσά βραβεία για τη Στρατηγική Απανθρακοποίησης του Οργανισμού στις κατηγορίες «Στρατηγική ESG» και «Επιχειρησιακός Μετασχηματισμός & Βιώσιμη Ανάπτυξη», ενώ το τρίτο χρυσό βραβείο τής απονεμήθηκε για το Δίκτυο Μικροκλιματικής Πρόγνωσης στην κατηγορία «Βιώσιμη Τεχνολογία».

Η Στρατηγική Απανθρακοποίησης της PCT, βασίζεται σε πραγματικά δεδομένα και επιστημονικά εργαλεία, όπως η ανάλυση Marginal Abatement Cost (MAC), η οποία επιτρέπει την αξιολόγηση κάθε δράσης βάσει κόστους, περιβαλλοντικού οφέλους και στρατηγικής προτεραιοποίησης. Έτσι, η εταιρεία χαρτογραφεί με ακρίβεια ποια μέτρα αποφέρουν το μεγαλύτερο αποτέλεσμα σε σχέση με τους δυναμικούς στόχους της επιχείρησης, επιτυγχάνοντας ήδη μείωση εκπομπών κατά 36% από το έτος βάσης 2022. Το SMART Δίκτυο Μικροκλιματικής Πρόγνωσης, αποτελούμενο από 28 μετεωρολογικούς σταθμούς που αξιοποιούν Τεχνητή Νοημοσύνη και Μηχανική Μάθηση, ενισχύει την ανθεκτικότητα και την ασφάλεια στον χώρο εργασίας, προσφέροντας προγνώσεις σε πραγματικό χρόνο και έγκαιρες ειδοποιήσεις για συνθήκες μικροκλίματος.

Η Νίνα Αργυροπούλου, Deputy Manager, Public Relations & Sustainability Department της PCT, δήλωσε κατά την παραλαβή των βραβείων: «Κάθε βήμα μας φέρνει πιο κοντά σε έναν ουσιαστικό στόχο: να συμβάλουμε σε ένα πιο πράσινο και βιώσιμο μέλλον, συνεισφέροντας έτσι στον μετασχηματισμό και στη διατήρηση του λιμένα Πειραιά ως κορυφαίας θαλάσσιας πύλης προς τη Μεσόγειο και την Ευρώπη».

Μέσα από τη βράβευση καλών πρακτικών και καινοτόμων στρατηγικών, τα Hellenic Responsible Business Awards αναδεικνύουν τη δύναμη της συνεργασίας και της βιώσιμης ανάπτυξης ως μοχλών προόδου. Με τις διακρίσεις αυτές η PCT επιβεβαιώνει τη δέσμευσή της στη βιώσιμη λειτουργία και την καινοτομία, αναδεικνυόμενη σε πρότυπο εφαρμογής ESG στις λιμενικές υποδομές, συμβάλλοντας ενεργά στην καθιέρωση του Πειραιά ως Smart & Green Maritime Hub της Μεσογείου.

Η PCT

Η PCT S.A. (Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε.) είναι εταιρεία συσταθείσα στην Ελλάδα, θυγατρική της Cosco Shipping Ports Limited, κορυφαίου φορέα εκμετάλλευσης σταθμών εμπορευματοκιβωτίων στην παγκόσμια κατάταξη.

Έχοντας συμπληρώσει 15 χρόνια επιτυχημένης παρουσίας και λειτουργίας, συνεχίζει να επενδύει σε ένα εμβληματικό πρόγραμμα άνω των 600 εκατ. ευρώ, δημιουργώντας περισσότερες από 2.500 άμεσες θέσεις εργασίας και ενισχύοντας την οικονομική και κοινωνική ευημερία της χώρας.

Από την 1η Οκτωβρίου 2009, η PCT ανέλαβε για 35 έτη την υλοποίηση της σύμβασης παραχώρησης για τους προβλήτες II και III.

Κύριες δραστηριότητες της PCT S.A. είναι η παροχή υπηρεσιών φόρτωσης / εκφόρτωσης και αποθήκευσης για εισαγόμενα και εξαγόμενα εμπορευματοκιβώτια που διακινούνται μέσω του λιμένα του Πειραιά, συμπεριλαμβανομένων των φορτίων που χρησιμοποιούν τον Πειραιά μόνον ως ενδιάμεσο σταθμό μεταφοράς (φορτία διαμετακόμισης).

Σύμφωνα με την εταιρεία, η στρατηγική θέση του Πειραιά, όντας το πρώτο ευρωπαϊκό λιμάνι μετά τη διώρυγα του Σουέζ με άμεση σύνδεση με το οδικό και σιδηροδρομικό δίκτυο της Ε.Ε., τον καθιστά όχι μόνο ιδανικό λιμάνι-κόμβο για προορισμούς στη Μεσόγειο και τη Μαύρη Θάλασσα, αλλά και έναν βιώσιμο συνεργάτη για όλους τους ενδιαφερόμενους φορείς υπηρεσιών διανομής και Logistics στην Ευρώπη, τη Μέση Ανατολή και την Αφρική.