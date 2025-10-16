Κωστής Φραγκούλης: Ο πρώτος μη-Αμερικανός πρόεδρος του International Propeller Club

Ιδιαίτερα επιτυχημένο ήταν το 98ο Παγκόσμιο Συνέδριο του International Propeller Club, που πραγματοποιήθηκε στη Γαλλία και φιλοξενήθηκε στην πόλη της Λυών από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2025, συγκεντρώνοντας ευρεία συμμετοχή μελών και εκπροσώπων της παγκόσμιας ναυτιλιακής κοινότητας.

Το Συνέδριο ολοκληρώθηκε με την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου, σηματοδοτώντας για πρώτη φορά στα 98 χρόνια ιστορίας του οργανισμού την εκλογή ενός μη-Αμερικανού στη θέση του Προέδρου.

Την ιστορική αυτή διάκριση πέτυχε ο Κωστής Φραγκούλης, Ιδρυτής & CEO της Franman και Πρόεδρος του Propeller Club Πειραιά.

Ο Κωστής Φραγκούλης έχει συνδέσει το όνομά του με την ανάπτυξη του Propeller Club Πειραιά, του οποίου είναι ισόβιο μέλος από το 2000, Κυβερνήτης από το 2017 και ο 37ος Πρόεδρός του από το 2019. Σήμερα διανύει την τρίτη και τελευταία θητεία του, η οποία με την ολοκλήρωσή της θα τον καταστήσει τον μακροβιότερο Πρόεδρο στην ιστορία του ελληνικού παραρτήματος. Το 2024 τιμήθηκε με τη διάκριση «Παγκόσμιο Μέλος Propeller της Χρονιάς».

Κατά τη διάρκεια της προεδρίας του στον Πειραιά, το Club πενταπλασίασε τον αριθμό των μελών του, ξεπερνώντας τα 1.000 (σήμερα 1.100) — αριθμός-ορόσημο για το διεθνές δίκτυο. Παράλληλα, αύξησε σημαντικά τους οικονομικούς του πόρους, με αποτέλεσμα να τετραπλασιάσει το κοινωνικό του έργο. Είναι επίσης μέλος του Propeller Club Port of New York, ενώ από το 2021 υπηρετεί στο Διεθνές Διοικητικό Συμβούλιο, έχοντας διατελέσει Τρίτος, Δεύτερος και Πρώτος Αντιπρόεδρος.

Όπως τονίζει σε ανακοίνωσή του το Propeller Club, η εκλογή του Κωστή Φραγκούλη στην προεδρία του International Propeller Club συνιστά όχι μόνο προσωπική, αλλά και εθνική διάκριση, καθώς ο οργανισμός αποτελεί έναν από τους ιστορικότερους φορείς της διεθνούς ναυτιλίας. Σήμερα, αποτελεί τον μεγαλύτερο παγκόσμιο φορέα δικτύωσης του κλάδου.

Η επιτυχία αυτή επισφραγίστηκε με τη βράβευση του Propeller Club Πειραιά ως «Club της Χρονιάς», ανάμεσα σε 82 παραρτήματα του διεθνούς δικτύου. Πρόκειται για τη δεύτερη φορά μέσα σε πέντε χρόνια που το ελληνικό παράρτημα βραβεύεται ως Propeller Club of the Year, γεγονός που επιβεβαιώνει τη σταθερή του πορεία, την ενεργό δράση και τη διεθνή του αναγνώριση.

Τρία ακόμη μέλη του Propeller Club Πειραιά τιμήθηκαν και διακρίθηκαν επίσης στο Συνέδριο:

Η Δωροθέα Ιωάννου εξελέγη Α’ Αντιπρόεδρος του International Propeller Club.

Ο Χρήστος Τιμαγένης διορίστηκε Director Ex Officio στο International Board.

Ο Άκης Τσιριγκάκης επανεξελέγη Περιφερειακός Αντιπρόεδρος για τη Νότια Ευρώπη & Αφρική.

Παράλληλα, η Δανάη Μπεζαντάκου συνεχίζει τη θητεία της ως Director at Large, την οποία ξεκίνησε το 2024 και θα ολοκληρωθεί το 2027.

Κ. Φραγκούλης: Ξεχωριστή τιμή

Αμέσως μετά την εκλογή του, ο Κωστής Φραγκούλης δήλωσε: «Είναι μια ξεχωριστή τιμή η ανάληψη της προεδρίας ενός διεθνούς οργανισμού της ναυτιλίας με την ιστορία του International Propeller. Αναλαμβάνω με όραμα, αίσθημα ευθύνης και δέσμευση για ουσιαστική προσφορά. Με στόχο τον εκσυγχρονισμό, την ανάπτυξη, την αναβάθμιση του ρόλου και της αποστολής του, καθώς και να ενισχύσω τον διεθνή προσανατολισμό του και τη συνεργασία σε ολόκληρο το δίκτυό μας».

«Θα ήθελα κατ’ αρχάς να ευχαριστήσω θερμά την απερχόμενη Πρόεδρο, Maria Conatser, για την ηγεσία και την εξαιρετική συνεργασία κατά τη διάρκεια της θητείας της και τον Εκτελεστικό Αντιπρόεδρο, Joel Whitehead, για τη συνεχή του αφοσίωση και προσφορά. Συγχαρητήρια στη Δωροθέα Ιωάννου για την εκλογή της ως Α’ Αντιπρόεδρος, στον Περιφερειακό Αντιπρόεδρο Άκη Τσιριγκάκη, που εκλέγεται για δεύτερη συνεχόμενη φορά, στον Χρήστο Τιμαγένη, Γενικό Γραμματέα του Propeller Πειραιά, για τον διορισμό του ως Director Ex Officio στο International Board, και φυσικά στο Propeller Club Πειραιά που ψηφίστηκε ως Club της Χρονιάς. Όλες ιδιαίτερα σημαντικές διακρίσεις για το ιστορικό μας σωματείο» πρόσθεσε ο κ. Φραγκούλης.

Στο πλαίσιο του Συνεδρίου, βραβεύθηκαν επίσης οι:

Chris Carr, Managing Partner της Schoest, Bamdas, Soshea & BenMaier, PLLC — Διεθνές Μέλος της Χρονιάς

Kathy Metcalf, Πρόεδρος του Chamber of Shipping of America (CSA) — Maritime Person of the Year

Sean Duffy της Big River Coalition — Lifetime Achievement Award

Το 99ο Παγκόσμιο Συνέδριο θα διεξαχθεί στις 22–24 Σεπτεμβρίου 2026, στις Ηνωμένες Πολιτείες και θα φιλοξενηθεί από το Propeller Club του San Diego.