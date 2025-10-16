Διεθνές Συνέδριο Propeller Club στη Γαλλία

Στο ποτάμιο λιμάνι Port Édouard-Herriot της Λυών πραγματοποιήθηκε το Διεθνές Συνέδριο του International Propeller Club, που φέρνει κοντά ηγέτες της ναυτιλίας και της παγκόσμιας βιομηχανίας για να συζητήσουν τις προκλήσεις του εμπορίου, της βιωσιμότητας και της τεχνολογίας.

Την ελληνική και αμερικανική ναυτιλιακή κοινότητα εκπροσώπησαν η Dorothea Ioannou, Διευθύνουσα Σύμβουλος του American P&I Club και 2η Αντιπρόεδρος του International Propeller Club, η Danielle Centeno, Πρόεδρος του Propeller Club of New York and New Jersey, και η Joanna Koukouli, Συν-Διευθύντρια Παγκόσμιων Αξιώσεων.

Η συνέλευση επικεντρώθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικής, κυβερνοασφάλειας, απανθρακοποίησης και τεχνητής νοημοσύνης, επιβεβαιώνοντας τον ρόλο του Propeller Club ως διεθνούς δικτύου που ενισχύει τη συνεργασία και προωθεί μια ανθεκτική, καινοτόμο και βιώσιμη ναυτιλία.Το λιμάνι που πραγματοποιήθηκε το συνέδριο λειτουργεί ως πολυτροπικός κόμβος logistics και δραστηριοποιούνται 70 εταιρείες.