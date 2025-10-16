Η IBIA στηρίζει το ARACON 2025 στο Ρότερνταμ

Υπό το κεντρικό μήνυμα «Διατήρηση της ευελιξίας – Διασφάλιση του μέλλοντος της αλυσίδας εφοδιασμού ναυτιλιακών καυσίμων», το ARACON 2025 θα πραγματοποιηθεί στο Ρότερνταμ στις 23–24 Οκτωβρίου, με την ενεργό υποστήριξη της IBIA.

Το συνέδριο εστιάζει στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι ναυτιλιακές και πετρελαϊκές βιομηχανίες σε μια εποχή γεωπολιτικής αστάθειας, τεχνολογικών καινοτομιών και αυστηρότερων περιβαλλοντικών κανονισμών.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της IBIA, Αλέξανδρος Προκοπάκης, θα συμμετάσχει στην Πέμπτη Συνεδρία με θέμα «Εργασιακές πρακτικές – Δημιουργία μιας κατάλληλης για τον σκοπό της αλυσίδας εφοδιασμού καυσίμων». Η συζήτηση θα αναδείξει τον ρόλο της ψηφιοποίησης στην προμήθεια καυσίμων, ενόψει της εφαρμογής της εντολής MFM(σσ υποχρεωτική χρήση μετρητών μαζικής ροής καυσίμου (Mass Flow Meters) κατά την παράδοση ναυτιλιακών καυσίμων (bunkering) ) σε Ρότερνταμ και Αμβέρσα από 1η Ιανουαρίου 2026, που αναμένεται να αναδιαμορφώσει τη διαφάνεια και την αποδοτικότητα του κλάδου.