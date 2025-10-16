Logo Image

Έναρξη της ψηφιακής εποχής για το Υφ. Ναυτιλίας Κύπρου

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σημείο όλες τις ναυτιλιακές υπηρεσίες του κράτους

Η Κύπρος εισέρχεται δυναμικά στη νέα ψηφιακή εποχή της ναυτιλίας, με το Υφυπουργείο Ναυτιλίας, υπό την υφυπουργό Μαρίνα Χατζημανώλη, να εγκαινιάζει την πρώτη φάση της καινοτόμου πλατφόρμας CYSh1P.

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό οικοσύστημα που συγκεντρώνει σε ένα ενιαίο σημείο όλες τις ναυτιλιακές υπηρεσίες του κράτους, απλουστεύοντας τις διαδικασίες και ενισχύοντας τη διαφάνεια και την αποτελεσματικότητα.

Μέσω του CYSh1P, πλοιοκτήτες, διαχειριστές πλοίων, ναυτικοί και νομικοί επαγγελματίες έχουν πλέον άμεση ηλεκτρονική πρόσβαση σε υπηρεσίες που αφορούν τη νηολόγηση και το μητρώο πλοίων, ζητήματα τεχνικής συμμόρφωσης και περιβαλλοντικής προστασίας, καθώς και σε εκπαίδευση, πιστοποίηση ναυτικών και συστήματα φορολόγησης χωρητικότητας (TTS).

Η πρώτη φάση της πλατφόρμας περιλαμβάνει την έκδοση και ανανέωση πιστοποιητικών εγγραφής ναυτικών, ναυτικών βιβλίων, βεβαιώσεων και πιστοποιητικών επάρκειας (CoC), προσφέροντας ένα πλήρως ψηφιοποιημένο περιβάλλον συναλλαγών. Η πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα προς τον εκσυγχρονισμό της κυπριακής ναυτιλίας.

