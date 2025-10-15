ΕΕΝΜΑ: «Μήνυμα» για ρεαλισμό στην απανθρακοποίηση του κλάδου

«Αλλαγή πλεύσης» στην κατάρτιση του κανονιστικού πλαισίου, τόσο σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης όσο και σε επίπεδο Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, χρειάζεται η ναυτιλία, για να διατηρηθεί η βιωσιμότητα του ναυτιλιακού τομέα.

Την ανάγκη αλλαγής πλεύσης επεσήμανε στο άνοιγμα του συνεδρίου του European Shortsea Network «Walking in a new era» ο πρόεδρος της Ένωσης Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (ΕΕΝΜΑ), Χαράλαμπος Σημαντώνης.

Όπως τόνισε χαρακτηριστικά, χρειάζονται εφικτές λύσεις, που θα βασίζονται σε εφαρμοσμένες πράσινες τεχνολογίες.

«Με τρόπο ώστε όλα τα κεφάλαια που θα εισέλθουν στη ναυτιλία να επανεπενδυθούν σε αυτήν με σαφείς όρους. Για να πετύχουμε άμεσα την υλοποίηση της πράσινης μετάβασης», υπογράμμισε.

Πέντε προκλήσεις

Η Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία και η προσπάθεια ενίσχυσης της διατροπικότητας, ειδικά μετά τον τελευταίο κανονισμό του 1679/2024, δίνουν στη shortsea ναυτιλία επιπλέον πρωταγωνιστικό ρόλο.

«Η shortsea ναυτιλία είναι κάτι περισσότερο από έναν τρόπο μεταφοράς αγαθών και ανθρώπων, αποτελεί εργαλείο κοινωνικής και εδαφικής συνοχής, ιδίως μεταξύ των νησιωτικών και απομακρυσμένων περιοχών της Ευρώπης», επεσήμανε ο κ. Σημαντώνης.

Είναι, όμως, ένας τομέας με μεγάλες προκλήσεις. Σύμφωνα με τα όσα επεσήμανε ο κ. Σημαντώνης, οι κυριότερες είναι:

Επενδύσεις σε υποδομές: Τα λιμάνια μας χρειάζονται εκσυγχρονισμό, νέες διασυνδέσεις με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και πράσινες τεχνολογίες, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μετάβασης.

Τα λιμάνια μας χρειάζονται εκσυγχρονισμό, νέες διασυνδέσεις με σιδηροδρομικά και οδικά δίκτυα και πράσινες τεχνολογίες, για να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της μετάβασης. Κανονιστική πολυπλοκότητα: Η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη εναρμόνισης σε επίπεδο Ε.Ε. καθυστερούν την υλοποίηση σχεδίων που θα μπορούσαν ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί.

Η υπερβολική γραφειοκρατία και η έλλειψη εναρμόνισης σε επίπεδο Ε.Ε. καθυστερούν την υλοποίηση σχεδίων που θα μπορούσαν ήδη να έχουν πραγματοποιηθεί. Χρηματοδότηση: Ενώ υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εργαλεία, συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση και επιπροσθέτως αυτά τα εργαλεία ποτέ δεν αφορούν το πλοίο.

Ενώ υπάρχουν κάποια διαθέσιμα εργαλεία, συχνά οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις δυσκολεύονται να έχουν πρόσβαση και επιπροσθέτως αυτά τα εργαλεία ποτέ δεν αφορούν το πλοίο. Ψηφιοποίηση: Η μετάβαση σε ένα πραγματικά διασυνδεδεμένο και διαφανές σύστημα logistics προχωρά, αλλά όχι με την ταχύτητα που απαιτούν οι διεθνείς ανταγωνιστές μας.

Η μετάβαση σε ένα πραγματικά διασυνδεδεμένο και διαφανές σύστημα logistics προχωρά, αλλά όχι με την ταχύτητα που απαιτούν οι διεθνείς ανταγωνιστές μας. Κοινωνική διάσταση: Η έλλειψη επαρκούς ναυτικού ανθρώπινου δυναμικού και οι δυσκολίες προσέλκυσης νέων ανθρώπων στο επάγγελμα απειλούν τη βιωσιμότητα του κλάδου.

«Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να βρει την ισορροπία μεταξύ των φιλόδοξων στόχων της και των ρεαλιστικών προοπτικών. Οι προτάσεις της πρέπει να είναι εφικτές, οι στρατηγικές της να λαμβάνουν υπόψη το διεθνές κανονιστικό πλαίσιο και να εμφορούνται από σαφείς θεσμικές δεσμεύσεις.

Επιπροσθέτως, η Ευρώπη καλείται να αποδείξει ότι μπορεί να προχωρήσει προς μια οικονομία πιο πράσινη και πιο δίκαιη, χωρίς όμως να θυσιάζει την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων ή την ασφάλεια των πολιτών της», τόνισε ο κ. Σημαντώνης.

«Καμπανάκι» της Intercargo

Θέμα συνεργειών της Ευρώπης με τον Διεθνή Ναυτιλιακό Οργανισμό (IMO) έθεσε ο πρόεδρος της Intercargo και ταμίας του Δ.Σ. της Ένωσης Ελλήνων Εφοπλιστών, Γιάννης Ξυλάς, μιλώντας στο συνέδριο του European Shortsea

Network «Walking in a new era».

Όπως ανέφερε, η υπερβολική γραφειοκρατία και η πολυπλοκότητα στην Ευρώπη μπορεί να «πνίξει» τη ναυτιλία της.

«Πυλώνα της πράσινης μετάβασης της Ευρώπης» χαρακτήρισε στην τοποθέτησή του ο Guido Grimaldi, επικεφαλής του European Shortsea Network και στέλεχος του Grimaldi Group, τον ρόλο του short sea shipping.

«Η ναυτιλία μικρών αποστάσεων δεν χρειάζεται τιμωρητικές πολιτικές. Χρειάζεται χρηματοδοτικά εργαλεία, πρόσβαση σε πράσινα καύσιμα και σε λιμάνια που θα έχουν τις υποδομές», ανέφερε.