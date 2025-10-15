Κλιμακώνεται η «ναυμαχία» μεταξύ Πεκίνου και Ουάσιγκτον

Εντείνεται ο ναυτιλιακός «πόλεμος» μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, καθώς το Πεκίνο επέβαλε κυρώσεις σε πέντε αμερικανικές μονάδες του νοτιοκορεατικού ναυπηγικού κολοσσού Hanwha Ocean, απειλώντας και με περαιτέρω αντίποινα στον κλάδο.

Η κίνηση αυτή ακολουθεί τα λιμενικά τέλη που έθεσε από χθες σε ισχύ η Κίνα στα αμερικανικών συμφερόντων πλοία, την ώρα που Πεκίνο και Ουάσιγκτον προσπαθούν να αποκτήσουν πλεονεκτήματα εν όψει των επικείμενων εμπορικών συνομιλιών και της κρίσιμης συνάντησης του Ντόναλντ Τραμπ με τον ςΚινέζο ομόλογό του Σι Τζινπίνγκ.

Οι κινήσεις της Κίνας εντείνουν τη μακροχρόνια διαμάχη με τις ΗΠΑ για την κυριαρχία στις θαλάσσιες μεταφορές, γεγονός που έχει ευρύτερες επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία, καθώς τα πλοία μεταφέρουν πάνω από το 80% του διεθνούς εμπορίου.

«Πρόκειται για διεύρυνση και κλιμάκωση της συνεχιζόμενης εμπορικής σύγκρουσης», δήλωσε στο Bloomberg η Ντέμπορα Ελμς, επικεφαλής εμπορικής πολιτικής στο Hinrich Foundation, φιλανθρωπικό ίδρυμα με έδρα τη Σιγκαπούρη.

«Δεν πρόκειται πλέον μόνο για δασμούς και ελέγχους εξαγωγών, αλλά για το ποιες εταιρείες μπορούν να δραστηριοποιούνται σε ποιες αγορές. Αν συνεχιστεί, διακυβεύονται πολύ περισσότερες οικονομικές δραστηριότητες».

«Oι κυρώσεις κατά της Hanwha στέλνουν ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Πεκίνο», δηλώνει επίσης στο Bloomberg ο Τζανγκ Ιν Γουν, σημειώνοντας πως αν η κορεατική εταιρεία συνεχίσει να συνεργάζεται με τις ΗΠΑ, «θα πρέπει να θυσιάσει τις δραστηριότητές της στην Κίνα».

Η ναυτιλία είναι μόνο ένα από τα ακανθώδη ζητήματα στη σχέση Κίνας – ΗΠΑ που έχουν προκαλέσει έντονη ανησυχία

στους παγκόσμιους επενδυτές τις τελευταίες ημέρες.

Το Πεκίνο έχει αυστηροποιήσει τους εξαγωγικούς ελέγχους σε σπάνιες γαίες και άλλα προϊόντα, ενώ οι ΗΠΑ έχουν εντείνει τους περιορισμούς στην πρόσβαση της Κίνας σε τεχνολογία ημιαγωγών και απείλησαν με επιπλέον δασμούς 100%.

Παρόλο που αξιωματούχοι και των δύο κυβερνήσεων υποστηρίζουν ότι οι συνομιλίες συνεχίζονται, παραμένει ασαφές

αν θα καταφέρουν να επιτύχουν εκεχειρία πριν από τη σχεδιαζόμενη συνάντηση κορυφής μεταξύ του Ντόναλντ Τραμπ και του Σι Τζινπίνγκ.

Ένας κίνδυνος για τον Σι είναι ότι τα τελευταία μέτρα της Κίνας σε σπάνιες γαίες και ναυτιλία μπορεί να οδηγήσουν χώρες όπως η Νότια Κορέα να ταχθούν στο πλευρό των ΗΠΑ για την άσκηση πίεσης στο Πεκίνο.

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ Σκοτ Μπέσεντ κατηγόρησε το Πεκίνο ότι «στοχεύει τις εφοδιαστικές αλυσίδες και τη βιομηχανική βάση ολόκληρου του ελεύθερου κόσμου με μπαζούκα» και κάλεσε τους συμμάχους της Αμερικής να ενωθούν με την Ουάσιγκτον ενάντια στην κινεζική πολιτική.

Κρίσιμες εξαιρέσεις

Μία νέα συνθήκη, που αλλάζει σε μεγάλο βαθμό τα δεδομένα στα λιμενικά τέλη που επιβάλλει η Κίνα στα αμερικανικών συμφερόντων πλοία, ανακοίνωσε έστω και την τελευταία στιγμή το Πεκίνο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, τα πλοία που έχουν ναυπηγηθεί στην Κίνα εξαιρούνται από το ειδικό λιμενικό τέλος.

Με δεδομένο ότι η Κίνα κυριαρχεί στις ναυπηγήσεις τα τελευταία χρόνια, μειώνεται σημαντικά ο αριθμός των πλοίων που εμπίπτουν στα μέτρα που ανακοίνωσε η ασιατική χώρα, ως απάντηση στα λιμενικά τέλη που επέβαλαν στα κινεζικών συμφερόντων πλοία οι ΗΠΑ.

Η Κίνα από χθες επιβάλλει σταδιακά τέλη που θα αυξηθούν από 400 γιουάν (56 δολάρια) ανά καθαρό τόνο και θα φτάσουν τα 1.120 γουάν τον Απρίλιο του 2028.

Ο κανονισμός απαλλάσσει επίσης από το τέλος και τα πλοία που προσεγγίζουν τα κινεζικά ναυπηγεία αποκλειστικά για επισκευή, καθώς και άλλα πλοία στα οποία έχουν χορηγηθεί απαλλαγές από τις αρχές, χωρίς όμως να δοθούν

περαιτέρω λεπτομέρειες.

Οι ναυτιλιακές αρχές της Κίνας θα επιβλέπουν την εφαρμογή του κανονισμού.

Οι ναυτιλιακές εταιρείες ή οι τοπικοί αντιπρόσωποί τους πρέπει να υποβάλλουν δηλώσεις τουλάχιστον επτά ημέρες πριν από την άφιξη μέσω των ναυτιλιακών ή εμπορικών πλατφορμών «ενιαίου παραθύρου» της Κίνας.

Για ταξίδια διάρκειας μικρότερης των επτά ημερών, η δήλωση πρέπει να υποβάλλεται κατά την αναχώρηση από τον προηγούμενο λιμένα.

Οι απαιτούμενες πληροφορίες περιλαμβάνουν τη χώρα κατασκευής του πλοίου, το κράτος σημαίας, τον ιδιοκτήτη, τον διαχειριστή, τη σύμβαση μίσθωσης και τους προορισμούς των κινεζικών λιμανιών.

Τα τέλη θα εισπράττονται από τις τοπικές ναυτιλιακές αρχές. Οι χρεώσεις ισχύουν μόνο μία φορά ανά προσέγγιση και περιορίζονται σε πέντε ταξίδια ανά πλοίο ανά έτος.

Πέρα από τα πλοία που έχουν κατασκευαστεί στις ΗΠΑ ή φέρουν σημαία των ΗΠΑ, οι επιβαρύνσεις του Πεκίνου επεκτείνονται σε οποιοδήποτε πλοίο ανήκει ή εκμεταλλεύεται από οντότητες στις οποίες Αμερικανοί ιδιώτες ή οργανισμοί κατέχουν το 25% ή περισσότερο του μετοχικού κεφαλαίου, των δικαιωμάτων ψήφου ή των θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο.

Ωστόσο, το υπουργείο Μεταφορών δεν έχει παράσχει περαιτέρω διευκρινίσεις – για παράδειγμα, εάν το όριο του 25%

ισχύει για έναν μεμονωμένο Αμερικανό μέτοχο ή για τη συνολική ιδιοκτησία.

Αύξηση πολυπλοκότητας

Ταυτόχρονα, το κινεζικό υπουργείο δεν έχει ανακοινώσει εξαιρέσεις με βάση τον τύπο ή το μέγεθος του πλοίου, γεγονός που προκαλεί ανησυχίες στους εμπόρους ότι η διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής θα μπορούσε να επηρεάσει τα μεγάλα δεξαμενόπλοια και τα πλοία ξηρού φορτίου, αυξάνοντας ενδεχομένως το κόστος εισαγωγής εμπορευμάτων

και επηρεάζοντας τις εμπορικές ροές της ίδιας της Κίνας.

Η εφαρμογή του μέτρου προσθέτει νέα πολυπλοκότητα στις ναυτιλιακές δραστηριότητες, καθώς τα παράλληλα καθεστώτα τελών στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες θα μπορούσαν να αυξήσουν το κόστος εις βάρος των καταναλωτών, επισημαίνουν ναυτιλιακές πηγές.