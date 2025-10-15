Άγαλμα του μυθικού ήρωα Ιάσονα στην παραλία του Βόλου

Αγαλμα που απεικονίζει τον μυθικό ήρωα Ιάσονα θα τοποθετηθεί στην κεντρική παραλία του Βόλου, τιμώντας τον θρυλικό Αργοναύτη που ξεκίνησε από την Ιωλκό το ταξίδι του για το Χρυσόμαλλο Δέρας.

Το αποκαλυπτήρια του έργου που φιλοτεχνήθηκε από τον γλύπτη Αχιλλέα Βασιλείου και αποτελεί δωρεά της οικογένειας Δράγνη (φωτό Πάρης Δράγνης) θα πραγματοποιηθούν το Σάββατο 1η Νοεμβρίου 2025, στις 11:00 π.μ.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Οργανισμό Λιμένος Βόλου, ύστερα από πρόταση του πρώην προέδρου του συλλόγου «Αργοναύτες 2008» Νίκου Ντόκου, με την υποστήριξη της Περιφέρειας Θεσσαλίας.

Η τοποθέτηση του αγάλματος στον κεντρικό προβλήτα, σε χώρο που διαμορφώθηκε ειδικά και εγκρίθηκε από το Συμβούλιο Αρχιτεκτονικής, ενισχύει την πολιτιστική κληρονομιά και την ταυτότητα του Βόλου ενώ αναδεικνύει τη διαχρονική αξία του μύθου της Αργοναυτικής εκστρατείας.