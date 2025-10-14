Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών: Έκκληση για να απορρίψει η Ε.Ε. το NZF

Επείγουσα έκκληση προς τα κράτη μέλη της ΕΕ να απορρίψουν το προτεινόμενο πλαίσιο μηδενικού ισοζυγίου εκπομπών (NZF) του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO) απευθύνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών (CUS).

Η CUS καλεί τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και ιδίως την κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, να ψηφίσουν κατά, ώστε να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη ευρύτερης συναίνεσης σε σχέση με το προτεινόμενο πλαίσιο του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού (IMO).

Πλαίσιο το οποίο προβλέπεται να υιοθετηθεί κατά τη σύνοδο MEPC ES.2 (14-17 Οκτωβρίου). Στην παρούσα μορφή του, το NZF αποτελεί σοβαρή απειλή για την ευρωπαϊκή ναυτιλία, την οικονομία και την ενεργειακή ασφάλεια, καθώς και σοβαρό κίνδυνο για τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), οι οποίες αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ευρωπαϊκής ναυτιλίας, σημειώνει η Κυπριακή Ένωση Πλοιοκτητών και προσθέτει: «Ουσιαστικά, αντιπροσωπεύει ένα φόρο πολλών δισεκατομμυρίων ευρώ που δεν μειώνει τις εκπομπές, αλλά μεταφέρει το κόστος στους τελικούς καταναλωτές, τροφοδοτώντας τον πληθωρισμό σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση».

Ειδικότερα η Ένωση καταγράφει έξι σημεία – επιχειρήματα βάση των οποίων καλεί την Ε.Ε. να απορρίψει το πλαίσιο.

Ειδικότερα αναφέρει:

1. Έλλειψη ουσιαστικού περιβαλλοντικού οφέλους

Το NZF επιβάλλει υπέρογκες χρεώσεις, παρά την τρέχουσα έλλειψη ρεαλιστικών τεχνολογιών ή υποδομών που θα εξασφαλίζουν τη συμμόρφωση.

Βασίζεται στα λεγόμενα «πράσινα» καύσιμα — μεθανόλη, αμμωνία, υδρογόνο και συνθετικό LNG — τα οποία δεν είναι διαθέσιμα σε βιομηχανική κλίμακα και καταναλώνουν περισσότερη ανανεώσιμη ενέργεια στην παραγωγή τους από ό,τι αποδίδουν.

Αντί να μειώνει τις εκπομπές, το πλαίσιο αποσπά κρίσιμους οικονομικούς πόρους από την πραγματική τεχνολογική και ενεργειακή καινοτομία, επιβραδύνοντας έτσι τη μετάβαση σε καθαρότερες λύσεις

2. Ένα φορολογικό μέτρο με κοινωνικά άδικες συνέπειες

Η ναυτιλία μεταφέρει πάνω από το 90% του παγκόσμιου εμπορίου. Οποιοδήποτε πρόσθετο κόστος επιβληθεί στα πλοία θα μετακυλιστεί αναπόφευκτα στις τιμές όλων των αγαθών και υπηρεσιών — από τα τρόφιμα και τα φάρμακα έως τις πρώτες ύλες και την ενέργεια. Το αποτέλεσμα θα είναι ευρείας κλίμακας αυξήσεις των τιμών, υψηλότερο κόστος διαβίωσης και εντατικοποίηση του πληθωρισμού.

3. Απειλή για τη βιωσιμότητα του στόλου και την παγκόσμια αλυσίδα εφοδιασμού

Η εφαρμογή του NZF θα οδηγήσει σε έλλειψη εφοδιασμού, σε μια εποχή που δεν υπάρχουν ώριμες ή επεκτάσιμες εναλλακτικές λύσεις για να καλύψουν το κενό εφοδιασμού. Ως αποτέλεσμα, οι ΜΜΕ, που αποτελούν τη ραχοκοκαλιά της ναυτιλίας της ΕΕ, θα αντιμετωπίσουν ανταγωνιστικές προκλήσεις, με αποτέλεσμα την οπισθοδρόμηση της ΕΕ στο σύνολό της. Ένα τέτοιο αποτέλεσμα θα συνεπαγόταν:

Μόνιμη στρατηγική οπισθοδρόμηση για την Ευρώπη, με αποτέλεσμα την απώλεια της παγκόσμιας ηγετικής της θέσης στον τομέα της ναυτιλίας.

Σοβαρή οικολογική ζημιά, καθώς η πρόωρη απόσυρση και αντικατάσταση των πλοίων θα δημιουργούσε απόβλητα και πρόσθετες εκπομπές.

Αποσταθεροποίηση των παγκόσμιων αλυσίδων εφοδιασμού, με καθυστερήσεις, έλλειψη προϊόντων και υψηλότερο κόστος μεταφοράς.

Επιτάχυνση του πληθωρισμού και απώλεια της αγοραστικής δύναμης σε ολόκληρη την Ευρώπη και, κατ’ επέκταση, σε παγκόσμιο επίπεδο.

4. Επιπτώσεις για την ενεργειακή ασφάλεια της Ευρώπης

Η Ευρώπη εξακολουθεί να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τις εισαγωγές ΥΦΑ. Επί του παρόντος, το εισαγόμενο ΥΦΑ φτάνει στην Ευρώπη σε τιμή που είναι ήδη υπερδιπλάσια της εγχώριας τιμής στις ΗΠΑ. Στο πλαίσιο του NZF, το κόστος αυτό προβλέπεται να αυξηθεί περαιτέρω, προκαλώντας αύξηση των τιμών της ενέργειας, περαιτέρω πληθωριστικές πιέσεις και επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης — με δυσανάλογες επιπτώσεις στα νοικοκυριά και τη βιομηχανία.

5. Η ναυτιλία ήδη πρωτοστατεί στη μείωση των εκπομπών

Η διεθνής ναυτιλία είναι ο πιο αποδοτικός και περιβαλλοντικά βιώσιμος τρόπος μεταφοράς. Μέσω της τεχνολογικής καινοτομίας, της βελτιστοποίησης των λειτουργιών και των συνεχών επενδύσεων, ο κλάδος έχει επιτύχει σημαντική μείωση των εκπομπών, παρά την αύξηση του όγκου των μεταφορών.

6. Η Κύπρος και η Ευρώπη έχουν καθήκον να προστατεύσουν τις ναυτιλιακές τους βιομηχανίες

Η ναυτιλία αποτελεί πυλώνα της κυπριακής οικονομίας και στρατηγικό τομέα για την Ευρώπη στο σύνολό της.

Η Κύπρος, ως σημαντική ναυτική χώρα, πρέπει να υποστηρίξει τους ευρωπαίους καταναλωτές και τη δημιουργία ενός παγκόσμιου συστήματος κινήτρων για την απανθρακοποίηση, τα κεφάλαια του οποίου θα επανεπενδύονται, μεταξύ άλλων, στη ναυτιλιακή βιομηχανία, απορρίπτοντας ταυτόχρονα άδικα, αναποτελεσματικά και επιζήμια φορολογικά συστήματα πολλών δισεκατομμυρίων (είτε περιφερειακά είτε όχι) χωρίς εμπειρία ή σαφείς διαδικασίες σχετικά με τον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων αυτών.

Η Ένωση Κυπρίων Πλοιοκτητών υποστηρίζει τις παγκόσμιες πολιτικές πραγματικής περιβαλλοντικής προόδου υπό την αιγίδα του IMO και, προς τον σκοπό αυτό, καλεί την Κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας και όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ να ψηφίσουν κατά του τρέχοντος πλαισίου Net-Zero Framework (NZF) , προκειμένου να δοθεί περισσότερος χρόνος για την επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των κύριων ενδιαφερόμενων μερών. Οποιαδήποτε λύση, επισημαίνει η CUS, πρέπει να βασίζεται στην έρευνα, την τεχνολογική καινοτομία και ρεαλιστικές, επιστημονικά τεκμηριωμένες λύσεις που προστατεύουν τους ανθρώπους, την οικονομία, το περιβάλλον και τη βιομηχανία, χωρίς να καταστρέφουν τις οικονομίες και τους καταναλωτές.