Kορκίδης: Ο Πειραιάς ανοιχτός για συνέργειες με γερμανικές επιχειρήσεις με επίκεντρο το λιμάνι

Στο επίκεντρο της πράσινης μετάβασης και του ψηφιακού μετασχηματισμού της ναυπηγικής και της ναυτιλίας, το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς φιλοξένησε την Τρίτη το συμπόσιο με θέμα «Καθαρή Τεχνολογία για Ναυπηγική και Ναυτιλία», σε συνεργασία με το Ελληνογερμανικό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο.

Κατά τον εναρκτήριο χαιρετισμό του, ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ, Βασίλης Κορκίδης, καλωσόρισε τους εκπροσώπους των 11 γερμανικών και 43 ελληνικών επιχειρήσεων του ναυτιλιακού κλάδου, επισημαίνοντας τη σημασία της διακρατικής συνεργασίας Ελλάδας-Γερμανίας στον στρατηγικό τομέα της ναυπηγικής βιομηχανίας.

Όπως τόνισε, ο Πειραιάς αποτελεί φυσικό κόμβο για την ανάπτυξη τεχνολογικών και επιχειρηματικών συνεργειών, ικανών να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής ναυτιλίας και να οδηγήσουν σε μια οικολογική και καινοτόμο ναυπηγική εποχή.

«Το Επιμελητήριό μας πιστεύει ακράδαντα στη δύναμη της διακρατικής συνεργασίας και στη δημιουργία στέρεων θεσμικών και επιχειρηματικών γεφυρών.

Μέσα από εκδηλώσεις όπως η σημερινή, ενισχύουμε τη διασύνδεση των επιχειρήσεων, προωθούμε επενδυτικές ευκαιρίες και συμβάλλουμε στη μετάβαση προς ένα πιο οικολογικό και ανταγωνιστικό ναυπηγικό μέλλον, φέρνοντας σε επαφή τους stakeholders από την ελληνική ναυτιλιακή βιομηχανία με γερμανικούς παρόχους κορυφαίας τεχνολογίας», σημείωσε ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ.

Όπως συμπλήρωσε, «ο Πειραιάς διατηρεί “ανοικτή την πόρτα” ανάπτυξης συνεργειών με τις γερμανικές επιχειρήσεις», με επίκεντρο το λιμάνι του, γεγονός που έχει ήδη καταστεί σαφές-γνωστό από τις δύο κατά σειρά επιτυχείς διοργανώσεις στο πρόσφατο παρελθόν στους φιλόξενούς χώρους του Επιμελητηρίου, όπου και πάλι ελληνικές και γερμανικές επιχειρήσεις του ναυπηγοεπισκευαστικού τομέα, και όχι μόνο, ήρθαν σε επαφή.

Ο κ. Κορκίδης δήλωσε επίσης ότι οι προκλήσεις της ναυτιλίας και της ναυπηγικής βιομηχανίας είναι τεράστιες, ιδίως σε αυτή τη χρονική συγκυρία, όπου η ελληνική ναυπηγική βιομηχανία έχει εξέλθει ανεπιστρεπτί από μία μακρά περίοδο αδράνειας, αλλά και το ίδιο για την ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία που είδε την τεχνογνωσία της να μετακομίζει στην Ασία.

Ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ είπε ότι η ανάπτυξη συνεργειών μεταξύ ελληνικών και γερμανικών επιχειρήσεων με συναφές αντικείμενο στην παραγωγή υλικών και αναλωσίμων για πλοία όλων των τύπων θα ενδυναμώσει την παρουσία τους, τόσο στις ευρωπαϊκές, όσο και στις ασιατικές μονάδες, με πρόταγμα την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων, για την οποία είναι θρυλικές τόσο οι γερμανικές, όσο και οι ελληνικές επιχειρήσεις, και θα δώσει ώθηση ώστε η ευρωπαϊκή ναυπηγική βιομηχανία να ανταγωνιστεί την ασιατική στην «πράσινη μετάβαση» της ναυτιλίας.