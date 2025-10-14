«Κυριακούλης»: Μετονομάζεται σε Y/KNOT Invest – Επαναγορά ιδίων μετοχών, «απόδειξη της στήριξης των μετόχων στις προοπτικές της εταιρείας»

Την πρόθεσή της να προχωρήσει σε αλλαγή της επωνυμίας και της εταιρικής της ταυτότητας σε Y/KNOT Invest A.E. από “Κυριακούλης Μεσογειακαί Κρουαζιέραι Ναυτιλιακή Α.Ε.” ανακοίνωσε η εισηγμένη εταιρεία, με σκοπό να ευθυγραμμιστεί με το νέο επιχειρηματικό προφίλ και τη στρατηγική αναδιοργάνωση της εταιρείας.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση:

«Η συγκεκριμένη πρωτοβουλία σηματοδοτεί το επόμενο βήμα στη φυσική εξέλιξη του Ομίλου από μια εταιρεία με ισχυρό οικογενειακό αποτύπωμα, σε έναν πολυμετοχικό, εξωστρεφή οργανισμό που εστιάζει στην ανανέωση, τη διαφοροποίηση και την εξωστρέφεια με στόχο τη δημιουργία ενός σύγχρονου, ευέλικτου και βιώσιμου επιχειρηματικού οικοσυστήματος.

Η εταιρεία επιδιώκει να δημιουργήσει μια σύγχρονη, αναγνωρίσιμη εταιρική ταυτότητα. Το όνομα Y/KNOT επιλέχθηκε για τον διπλό του συμβολισμό και τον σύγχρονο διεθνή χαρακτήρα του. Εμπνευσμένο από τη φράση “Why Not?” εκφράζει αφενός το πνεύμα καινοτομίας και τόλμης, ενώ το “KNOT” συμβολίζει τη σύνδεση με τη θάλασσα, την παράδοση και τη συνέχεια του Ομίλου, καθώς και τη σύνδεση μεταξύ ανθρώπων, δραστηριοτήτων και αξιών.

Συγχρόνως, η θέσπιση προγράμματος επαναγοράς ιδίων μετοχών με εύρος τιμής κτήσης μεταξύ €0,60 και €8,00 αποτελεί έμπρακτη απόδειξη της στήριξης των μετόχων στις προοπτικές της εταιρείας.

Συνεχίζοντας τη κληρονομιά

Σημειώνεται ότι το όνομα KIRIACOULIS θα παραμείνει ενεργό, ως brand μέσα στη νέα δομή της Y/KNOT Invest, αποτελώντας θεμέλιο λίθο του τομέα Yachting και φορέα πολύχρονης παράδοσης και τεχνογνωσίας.

Πέντε πυλώνες στρατηγικής ανάπτυξης

Η προτεινόμενη αλλαγή αφορά έναν ολιστικό μετασχηματισμό, που αγγίζει τον τρόπο λειτουργίας, συνεργασίας και ανάπτυξης του Ομίλου.

1.Δραστηριότητες του Ομίλου

Ο εταιρικός σκοπός αντανακλά καλύτερα τις εμπορικές δραστηριότητες της εταιρείας στους τομείς του yachting και της ναυτιλίας, της διαχείρισης μαρινών, του τουρισμού και της φιλοξενίας, με στόχο ένα πιο ισορροπημένο και ανθεκτικό επιχειρηματικό χαρτοφυλάκιο.

2.Καινοτομία και ανάπτυξη προϊόντων

Επένδυση σε νέες υπηρεσίες και εμπειρίες που συνδυάζουν ποιότητα, τεχνολογία και βιωσιμότητα, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ανάγκες των πελατών και τις διεθνείς τάσεις, με σκοπό την ενίσχυση της θέσης του Ομίλου στις διεθνείς αγορές.

3.Εμπειρία πελάτη με φιλοσοφία “Customer First – Digital First”

Προτεραιότητα στην εμπειρία του πελάτη μέσα από έναν σύγχρονο στόλο και χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών, ψηφιακά εργαλεία, προσωποποιημένες υπηρεσίες και σύγχρονη εξυπηρέτηση που δημιουργεί αξία σε κάθε επαφή.

4.Οργανωτική ανανέωση και επένδυση στους ανθρώπους

Ευθυγράμμιση των εταιρικών δομών, διαδικασιών και ομάδων με ένα νέο μοντέλο λειτουργίας που ενισχύει τη συνεργασία, τη διαφάνεια και την επιβράβευση. Παράλληλα, καλλιέργεια μιας κουλτούρας που εμπνέει, μαθαίνει και ανανεώνεται, η οποία συνδέει την εμπειρία των ανθρώπων της εταιρείας με την προσέλκυση νέων ταλέντων και την κοινή δέσμευση για συνεχή πρόοδο.

5. Δημιουργία αξίας για τους μετόχους και την κοινωνία

Συνεχής ενίσχυση της αποτελεσματικότητας και της διαφάνειας, με γνώμονα τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία ουσιαστικής αξίας για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.