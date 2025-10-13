Logo Image

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για τις shortsea μεταφορές

Ναυτιλία

Ευρωπαϊκή Σύνοδος Κορυφής για τις shortsea μεταφορές

Η Σύνοδος στοχεύει να ενώσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας διατροπικών μεταφορών –ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, logistics και οδικές μεταφορές

Το Shortsea Promotion Center of Greece (SPC Greece), που λειτουργεί υπό την Ένωση Εφοπλιστών Ναυτιλίας Μικρών Αποστάσεων (φωτ. ο πρόεδρος Χαράλαμπος Σημαντώνης), διοργανώνει –στο πλαίσιο της διετούς ελληνικής προεδρίας του European Shortsea Network (ESN)– την ευρωπαϊκή σύνοδο «Walking into a New Era», την Τρίτη 14 Οκτωβρίου 2025 στο ξενοδοχείο Grand Hyatt.

Η Σύνοδος στοχεύει να ενώσει όλους τους κρίκους της αλυσίδας διατροπικών μεταφορών –ναυτιλιακές εταιρείες, λιμάνια, logistics και οδικές μεταφορές– για μια συζήτηση γύρω από το μέλλον των shortsea μεταφορών, στο πλαίσιο των πράσινων στόχων της Ε.Ε. και των γεωπολιτικών αλλαγών.

Εκπρόσωποι της Πολιτείας, οργανισμών, φορέων και της ακαδημαϊκής κοινότητας θα συμμετάσχουν στα πάνελ, ενώ η εκδήλωση τελεί υπό την αιγίδα του ΥΝΑΝΠ, του ΝΕΕ και της ΕΕΝΜΑ, με χορηγό επικοινωνίας τη «Ν».

Ακολουθήστε μας στο Messenger και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Ακολουθήστε μας στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις!
Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο App Store!
android Κάντε λήψη της εφαρμογής της «Ν» στο Google Play!
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Viber
Ακολουθήστε μας στο επίσημο κανάλι της «Ν» στο Youtube