Ενδυνάμωση των ναυτιλιακών σχέσεων Ελλάδας – Παναμά

Την Α.Ε. Πρέσβη του Παναμά κα Julie Lymberopulos Karnakis, υποδέχθηκε το Ναυτικό Επιμελητήριο της Ελλάδος (ΝΕΕ). Το ΝΕΕ εκπροσωπήθηκε από τον Πρόεδρο κ. Γιώργο Αλεξανδράτο, τα μέλη του Δ.Σ. κ. Νικόλα Βερνίκο και Γιάννη Τριφύλλη, καθώς και ανώτερα στελέχη του Επιμελητηρίου.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης συζητήθηκαν ζητήματα κοινού ναυτιλιακού ενδιαφέροντος, με έμφαση σε ό,τι έχει να κάνει με τη Διώρυγα του Παναμά, τη διέλευση των πλοίων από τη σημαντική αυτή θαλάσσια αρτηρία που ενώνει τον Ατλαντικό με τον Ειρηνικό Ωκεανο, την αναβάθμιση των δεξαμενών και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Παράλληλα, οι δύο πλευρές επιβεβαίωσαν τις άριστες διμερείς σχέσεις και τη βούληση για περαιτέρω συνεργασία στη ναυτιλία και τον θαλάσσιο τουρισμό, με ιδιαίτερη βαρύτητα να δίνεται στα επαγγελματικά σκάφη αναψυχής.