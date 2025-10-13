Minerva Marine: Ανακαίνιση σχολείων στην Κάλυμνο

Με την ευγενική υποστήριξη της ναυτιλιακής εταιρείας Minerva Marine Inc., συμφερόντων του Ανδρέα Μαρτίνου, αναβαθμίστηκαν και εξοπλίστηκαν 11 σχολεία στο νησί της Καλύμνου, προσφέροντας καλύτερες συνθήκες μάθησης σε 1.546 μαθητές και 217 εκπαιδευτικούς.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, οι παρεμβάσεις υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαζί στις Ακριτικές» και περιλαμβάνουν τη δημιουργία τριών χώρων STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά), τριών αιθουσών δημιουργικής απασχόλησης, ενός τμήματος ΖΕΠ (Ζώνες εκπαιδευτικής προτεραιότητας), καθώς και βιβλιοθηκών και ειδικών γωνιών φιλαναγνωσίας.

Παράλληλα, αναβαθμίστηκαν δύο νηπιαγωγεία, δύο εργαστήρια επαγγελματικής εκπαίδευσης και ένα εργαστήριο πληροφορικής, ενώ όλα τα σχολεία ενισχύθηκαν με εκπαιδευτικό και αθλητικό υλικό.

Μέσω του προγράμματος που υλοποιείται από το 2019, έχουν στηριχθεί πάνω από 20.000 μαθητές και έχουν ενισχυθεί οι προσπάθειες χιλιάδων εκπαιδευτικών σε σχολεία των περιφερειακών ενοτήτων Έβρου, Ροδόπης, Ξάνθης και Καλύμνου.