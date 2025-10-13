GasLog: Με επιτυχία τα Chairman’s Awards

Τη 12η συνεχόμενη απονομή των Chairman’s Awards πραγματοποίησε η GasLog, επιβεβαιώνοντας τη διαρκή της δέσμευση σε αριστεία, συνέπεια και κοινό σκοπό.

Στο επίκεντρο της εκδήλωσης βρέθηκε ο Πρόεδρος κ. Πήτερ Λιβανός, του οποίου η παρουσία -σύμφωνα με την εταιρεία- αποτέλεσε έμπνευση, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αναγνώρισης.

Όπως τονίστηκε χαρακτηριστικά, η επιτυχία της GasLog δεν μετριέται μόνο με πλοία και αριθμούς, αλλά με ανθρώπους που μοιράζονται τις ίδιες αξίες και το ίδιο πάθος για πρόοδο.

Επίσης, κατά τη διάρκεια της τελετής τιμήθηκαν οι βασικές αξίες της εταιρείας — Ασφάλεια, Ακεραιότητα, Καινοτομία και Συμπερίληψη — καθώς και το πρόγραμμα ασφάλειας «Take the Lead», που αντικατοπτρίζει την κουλτούρα της GasLog. Φέτος, συμμετείχαν για πρώτη φορά οι νέοι συνεργάτες από την GIC, ενώ η εκδήλωση μεταδόθηκε ζωντανά με πλοία του στόλου που βρίσκονται σε όλο τον κόσμο.