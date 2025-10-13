Ναυτιλία: Το LNG κυριαρχεί στην πράσινη μετάβαση

Ισχυρή παραμένει η προτίμηση των μεγάλων ναυτιλιακών γραμμών (liners) στο υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG), παρά το γεγονός ότι ο διεθνής ναυτιλιακός οργανισμός ΙΜΟ δεν το κινητροδοτεί αλλά θα του επιβάλλει «φόρους», σύμφωνα με την πρόταση που έχει κατατεθεί και θα συζητηθεί αυτή την εβδομάδα.

Σύμφωνα με τον νορβηγικό νηογνώμονα DNV, το LNG επιλέχθηκε ως εναλλακτικό καύσιμο από το 67% των νέων παραγγελιών containerships.

Έτσι, ενώ τα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων πρωτοστατούν στην ενεργειακή μετάβαση -συγκεντρώνοντας το 69% των παγκόσμιων παραγγελιών νεότευκτων πλοίων το 2024-, η ναυτιλία βλέπει να «τιμωρείται» η πιο ώριμη και ρεαλιστική λύση που θα μπορούσε να λειτουργήσει ως γέφυρα προς τα καύσιμα μηδενικών εκπομπών.

Παγκόσμιος στόλος

Σύμφωνα με τον Niels Rasmussen, επικεφαλής αναλυτής της ναυτιλίας του BIMCO, εφόσον κανένα από τα υφιστάμενα πλοία εναλλακτικών καυσίμων δεν θα ανακυκλωθεί έως το 2030, ο παγκόσμιος στόλος των containerships αυτής της κατηγορίας θα αριθμεί 837 πλοία, συνολικής χωρητικότητας 10,9 εκατομμυρίων TEUs.

Ο αριθμός αυτός θα αντιστοιχεί σε περισσότερο από το ένα τέταρτο της συνολικής μεταφορικής ικανότητας που θα λειτουργεί παγκοσμίως στο τέλος της δεκαετίας.

Όπως ανέφερε η BIMCO, έως τα τέλη Αυγούστου 2025 είχαν παραγγελθεί τουλάχιστον 534 containerships με δυνατότητα χρήσης εναλλακτικών καυσίμων, ποσοστό που αντιστοιχεί στο 53% του συνολικού βιβλίου παραγγελιών.

Σημειώνεται ότι ο συγκεκριμένος κλάδος βρίσκεται υπό τη μεγαλύτερη εμπορική και περιβαλλοντική πίεση για απανθρακοποίηση – τόσο από τους πελάτες (cargo owners) όσο και από τα ρυθμιστικά πλαίσια της Ε.Ε. και του ΙΜΟ.

Η BIMCO αναφέρει ότι τα εναλλακτικά καύσιμα είναι ιδιαίτερα δημοφιλή στα μεγαλύτερα containerships, όπου το 81% των νέων παραγγελιών αφορά πλοία άνω των 8.000 TEUs, αντιπροσωπεύοντας το 85% της νέας μεταφορικής ικανότητας.

Ευρωπαίοι liners

Σύμφωνα με τη ναυτιλιακή επιθεώρηση των Lloyd’s list, οι Ευρωπαϊκοί φορείς εκμετάλλευσης γραμμών εμπορευματοκιβωτίων προηγούνται στις παραγγελίες πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με εναλλακτικά καύσιμα, με τον τρίτο μεγαλύτερο φορέα μεταφοράς στον κόσμο, τη CMA CGM, να είναι ο πρώτος που εισήγαγε containerships διπλού καυσίμου LNG στο εμπόριο Ασίας-Ευρώπης, το 2020.

Η γαλλική εταιρεία έχει συνάψει συμβάσεις για 176 νεότευκτα πλοία τα τελευταία οκτώ χρόνια, που χρησιμοποιούν είτε LNG είτε μεθανόλη ως καύσιμο, με 80 τέτοια πλοία να βρίσκονται ήδη σε λειτουργία, συμπεριλαμβανομένων δύο πλοίων με διπλό καύσιμο μεθανόλης.

Η CMA CGM αντιπροσωπεύει περίπου το 24% όλων των πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διπλό καύσιμο που έχουν παραγγελθεί μέχρι σήμερα.

Η πιο πρόσφατη παραγγελία για νέα πλοία υποβλήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025 για έως και 10 πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 22.000 TEUs, που περιλαμβάνουν έξι πλοία και τέσσερα προαιρετικά, στο ναυπηγείο Dalian Shipbuilding της Κίνας, όλα με προδιαγραφές διπλού καυσίμου LNG.

Η CMA CGM προχωρά επίσης σε αναβάθμιση έως και έξι υφιστάμενων πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 9.300 TEUs, που θα μετατραπούν σε πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης σε ναυπηγείο της Κίνας, με το πρώτο να παραδίδεται το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Η Mediterranean Shipping Co, η μεγαλύτερη εταιρεία εκμετάλλευσης εμπορευματοκιβωτίων στον κόσμο, παρήγγειλε πρόσφατα έξι containerships, χωρητικότητας 22.000 TEUs και με καύσιμα αέριο, σε δύο κινεζικά ναυπηγεία τον Ιούλιο.

Εν τω μεταξύ, η Maersk -η δεύτερη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο και πρωτοπόρος στη χρήση μεθανόλης ως καυσίμου- έχει παραλάβει 15 νεότευκτα πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων με διπλό καύσιμο από το 2023, ενώ έχει παραγγείλει επίσης τουλάχιστον άλλα 15.

Η δανική ναυτιλιακή εταιρεία φέρεται επίσης να σχεδιάζει την παραγγελία άλλων 12 πλοίων με διπλό καύσιμο LNG, χωρητικότητας το καθένα 18.000 TEUs.

Η Maersk παρουσίασε πρόσφατα ένα πρόγραμμα αναβάθμισης του στόλου των πλοίων που έχει ναυλώσει με χρονοναύλωση.

Στο πλαίσιο αυτού του προγράμματος, περίπου 200 πλοία θα αναβαθμιστούν με στόχο τη βελτίωση της απόδοσης καυσίμου και της χωρητικότητας φορτίου, σε μια προσπάθεια μείωσης του κόστους των θέσεων και των εκπομπών.

Από την άλλη πλευρά, οι μεγάλες εταιρείες μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων της Ασίας έχουν καθυστερήσει να παραγγείλουν πλοία που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα σε σύγκριση με τις ευρωπαϊκές.

Η τέταρτη μεγαλύτερη ναυτιλιακή εταιρεία στον κόσμο, η Cosco, παρέλαβε πρόσφατα το πρώτο από τα τέσσερα συμβατικά πλοία μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων που έχουν προγραμματιστεί για αναβάθμιση σε διπλή τροφοδοσία με μεθανόλη.

Το COSCO Shipping Libra, χωρητικότητας 20.000 TEUs, έφτασε στο ναυπηγείο της Cosco Shipping Heavy Industry στη Σαγκάη τον Ιούνιο για την αναβάθμισή του.

Αυτή η μετατροπή αποτελεί μέρος ενός έργου που συμφωνήθηκε τον Δεκέμβριο του 2023 με τον σχεδιαστή κινητήρων Everllence για την αναβάθμιση δύο πλοίων μεταφοράς εμπορευματοκιβωτίων 13.800 TEUs και δύο 20.000 TEUs.

Η Cosco διατηρεί επίσης δικαιώματα προαίρεσης για παρόμοια μετατροπή εννέα επιπλέον πλοίων.

Ακόμη, επιβεβαίωσε τον Απρίλιο παραγγελίες για 14 πλοία διπλού καυσίμου μεθανόλης 18.500 TEUs, που τοποθετήθηκαν σε δύο ναυπηγεία της κοινοπραξίας Cosco-Kawasaki Heavy Industries στην Κίνα για τη θυγατρική της OOCL.