ΗΠΑ: Επιστροφή με ισχύ στον Αρκτικό

Με φόντο την ισχυρή παρουσία Ρωσίας – Κίνας στην Αρκτική, ο Τραμπ επαναφέρει δυναμικά τις ΗΠΑ στα παγωμένα νερά του βόρειου Αρκτικού Κύκλου, επιδιώκοντας στρατιωτικό έλεγχο,

ευκολότερη πρόσβαση στους φυσικούς πόρους και ενεργειακή αυτονομία.

Ήδη ο Αμερικανός πρόεδρος υπέγραψε Προεδρικό Μνημόνιο με τη Φινλανδία, που εγκρίνει την κατασκευή έως και τεσσάρων παγοθραυστικών τύπου Arctic Security Cutters (ASC) στο εξωτερικό και άλλων επτά στις ΗΠΑ με αξιοποίηση της φινλανδικής τεχνογνωσίας.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε μια φιλόδοξη στρατηγική ενίσχυσης της εθνικής άμυνας και ταυτόχρονα αναβίωσης της ναυπηγικής ισχύος των ΗΠΑ, μέσω μεταφοράς τεχνογνωσίας και δημιουργίας νέων θέσεων εργασίας στην αμερικανική ναυπηγική βιομηχανία.

Παράλληλα, ο Τραμπ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα που επιτρέπει την κατασκευή δρόμου

πρόσβασης προς την περιοχή εξόρυξης Ambler στην Αλάσκα – μια απόφαση που αναιρεί την

προηγούμενη απαγόρευση της κυβέρνησης Μπάιντεν.

Ο Λευκός Οίκος ανακοίνωσε επένδυση ύψους 35,6 εκατ. δολαρίων στην καναδική εταιρεία Trilogy Metals, μία από τις βασικές υποψήφιες για την ανάπτυξη της περιοχής.

Με τη συμφωνία αυτή, η αμερικανική κυβέρνηση καθίσταται μέτοχος με ποσοστό 10%, αποκτώντας και δικαιώματα αγοράς πρόσθετου μεριδίου 7,5% στο μέλλον.

Οι μετοχές της Trilogy που διαπραγματεύονται στις ΗΠΑ εκτινάχθηκαν μετά την ανακοίνωση, υπερδιπλασιάζοντας την αξία τους στα 4,72 δολάρια.

Στόχος της αμερικανικής πλευράς είναι η απελευθέρωση εγχώριων προμηθειών χαλκού και

άλλων κρίσιμων ορυκτών, θεμελιωδών για την ενεργειακή και βιομηχανική ασφάλεια των

Ηνωμένων Πολιτειών.

Με τις δύο αυτές κινήσεις, ο Λευκός Οίκος χαράσσει μια νέα «αρκτική πολιτική», που συνδυάζει την ενίσχυση της αμυντικής παρουσίας, την πρόσβαση σε φυσικούς πόρους και την επανεκκίνηση της αμερικανικής βιομηχανικής ισχύος σε μια περιοχή κομβικής γεωπολιτικής

σημασίας.

Γεωπολιτική στόχευση

Σύμφωνα, πάντως, με αναλυτές πίσω από την απόφαση κρύβεται μια ξεκάθαρη γεωπολιτική

στόχευση: η Αμερική θέλει να καλύψει το χαμένο έδαφος στην Αρκτική, όπου η Ρωσία διαθέτει

πάνω από 40 παγοθραυστικά έναντι μόλις δύο επιχειρησιακών της Αμερικανικής Ακτοφυλακής.

Ταυτόχρονα, η Κίνα ήδη προωθεί μέσω του Αρκτικού διαδρόμου μια νέα θαλάσσια διαδρομή στο βόρειο ημισφαίριο. Η Κίνα επιδιώκει να συνδέσει τα λιμάνια της Ανατολικής Ασίας με την Ευρώπη πιο γρήγορα και φθηνά, μειώνοντας σημαντικά τον χρόνο μεταφοράς σε σχέση με τη διέλευση από τη Διώρυγα του Σουέζ.

Η αμερικανική συμφωνία με τη Φινλανδία για την αρχική ναυπήγηση των πλοίων λειτουργεί ως γέφυρα τεχνογνωσίας και ως μοχλός βιομηχανικής αναγέννησης στις ΗΠΑ, με τον Τραμπ να χαράζει μια νέα πολιτική «America First in the Arctic».

Στόχος είναι οι ΗΠΑ να μπουν δυναμικά στο πεδίο των νέων εμπορικών και ενεργειακών διαδρομών που ανοίγει η τήξη των πάγων και η διασφάλιση των στρατηγικών συμφερόντων των Ηνωμένων Πολιτειών στον Αρκτικό Κύκλο.

«Προτεραιότητα»

Σε ανακοίνωσή της η Ουάσιγκτον τονίζει ότι «η ενίσχυση του στόλου αποτελεί επείγουσα προτεραιότητα, καθώς η αυξανόμενη στρατηγική και οικονομική δραστηριότητα ανταγωνιστών στην Αρκτική απειλεί τα συμφέροντα των ΗΠΑ, τις θαλάσσιες οδούς και τους ενεργειακούς πόρους της περιοχής».

Επί του παρόντος, ο πολικός στόλος της Αμερικανικής Ακτοφυλακής διαθέτει μόλις δύο επιχειρησιακά παγοθραυστικά, εκ των οποίων το ένα τέθηκε σε λειτουργία το 1976.

Οι εκτιμήσεις της Ακτοφυλακής κάνουν λόγο για ανάγκη τουλάχιστον εννέα ASC για την πλήρη κάλυψη των ετήσιων επιχειρησιακών απαιτήσεων.