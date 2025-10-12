Κινεζικά αντίμετρα στα λιμενικά τέλη Τραμπ

Αντίμετρα στα μέτρα που ανακοίνωσαν οι ΗΠΑ για την επιβολή λιμενικών τελών σε πλοία που σχετίζονται με την Κίνα εξέδωσε το υπουργείο Μεταφορών της ασιατικής χώρας.

Με ημερομηνία έναρξης ισχύος τη 14η Οκτωβρίου (σ.σ.: ίδια με τις ΗΠΑ) η Κίνα θα επιβάλει τέλη 400 γιουάν ανά g.t. σε αμερικανικών συμφερόντων πλοία που θα προσεγγίζουν κινεζικά λιμάνια.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου, βάσει του Ναυτιλιακού Νόμου της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας, καθώς και άλλων σχετικών νομοθετικών διατάξεων και θεμελιωδών αρχών του διεθνούς δικαίου και με την έγκριση του Κρατικού Συμβουλίου, από τις 14 Οκτωβρίου 2025 η Κίνα θα επιβάλει αντίμετρα μέσω ειδικών λιμενικών τελών σε:

Πλοία που ανήκουν ή/και τα διαχειρίζονται αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμούς ή φυσικά πρόσωπα.

Πλοία στα οποία αμερικανικές επιχειρήσεις, οργανισμοί ή φυσικά πρόσωπα κατέχουν άμεσα ή έμμεσα ποσοστό συμμετοχής ίσο ή άνω του 25% (περιλαμβανομένων θέσεων στο διοικητικό συμβούλιο ή δικαιωμάτων ψήφου).

Πλοία που τα διαχειρίζονται άλλοι οργανισμοί υπό αμερικανικό έλεγχο.

Πλοία που φέρουν τη σημαία των ΗΠΑ και έχουν ναυπηγηθεί σε αμερικανικά ναυπηγεία.

Η είσπραξη

Η είσπραξη των εν λόγω τελών θα πραγματοποιείται από τις κατά τόπους λιμενικές αρχές, στο

λιμάνι εισόδου ή λειτουργίας των πλοίων.

Λεπτομέρειες εφαρμογής

Τα προαναφερθέντα πλοία θα υπόκεινται σε ειδικά λιμενικά τέλη υπολογιζόμενα βάσει της ολικής χωρητικότητάς τους (gross tonnage).

Τα τέλη θα υπολογίζονται ανά κόρο ολικής χωρητικότητας, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω

στο επόμενο ακέραιο νούμερο, εφόσον το υπόλοιπο είναι μικρότερο της μιας μονάδας.

Η Κίνα προχώρησε σε αυτή την απόφαση, αφού πρώτα οι ΗΠΑ«στόχευσαν» τα κινεζικών συμφερόντων ή κατασκευής πλοία.

Για την κίνηση των Αμερικανών το κινεζικό υπουργείο τονίζει: «Οι ενέργειες αυτές συνιστούν

σοβαρή παραβίαση των αρχών του διεθνούς εμπορίου και των συμφωνιών θαλάσσιων μεταφορών μεταξύ Κίνας και ΗΠΑ, προκαλώντας σημαντικές αναταράξεις στο διμερές θαλάσσιο εμπόριο».