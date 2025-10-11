Λαύριο: Άνοιξε πανιά το Olympic Yacht Show 2025

Με ισχυρό θεσμικό μήνυμα και δυναμική παρουσία από την ελληνική και διεθνή κοινότητα του yachting, ξεκίνησε την Πέμπτη, 9 Οκτωβρίου, το Olympic Yacht Show 2025, στην Olympic Marine στο Λαύριο.

Η τελετή εγκαινίων σηματοδότησε την έναρξη της σημαντικότερης διοργάνωσης για το yachting και τον θαλάσσιο τουρισμό στην Ελλάδα.

Η ατμόσφαιρα στα εγκαίνια ήταν γιορτινή, με τη συμμετοχή εκπροσώπων της Πολιτείας, θεσμικών φορέων και κορυφαίων επαγγελματιών του κλάδου. Στις τοποθετήσεις τους, οι ομιλητές αναφέρθηκαν στη στρατηγική σημασία του θαλάσσιου τουρισμού για την ελληνική οικονομία, στις προοπτικές ανάπτυξης του yachting και στον κομβικό ρόλο που διαδραματίζει το Olympic Yacht Show στην προώθηση της Ελλάδας ως κορυφαίου διεθνούς προορισμού.

Η Ελευθερία Νταβατζή, δημοσιογράφος και συντονίστρια του event, κάλεσε πρώτο στο βήμα των εγκαινίων τον επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του OYS, Γεράσιμο Γερολυμάτο, ο οποίος υπογράμμισε μεταξύ άλλων τη διεθνή ταυτότητα της έκθεσης δηλώνοντας: «Πέντε χρόνια μετά, το Olympic Yacht Show έχει εξελιχθεί σε θεσμό για τον θαλάσσιο τουρισμό και την αγορά του σκάφους αναψυχής. Ένα γεγονός που δεν προβάλλει απλώς τα σκάφη, αλλά συνδέει ανθρώπους, ιδέες και επιχειρήσεις, δημιουργώντας γέφυρες μεταξύ της ελληνικής και της διεθνούς αγοράς και μεταξύ της στεριάς και της θάλασσας».

Στη συνέχεια, τον λόγο πήρε ο κ. Γιώργος Προκοπίου, ιδιοκτήτης της Olympic Marine, ο οποίος ευχαρίστησε τους εκθέτες και τους διοργανωτές, επισημαίνοντας ότι «το Show έχει πλέον εδραιωθεί ως θεσμός, αποτελώντας σημείο αναφοράς για τον χώρο της θαλάσσιας αναψυχής, με τη συμμετοχή κορυφαίων εκθετών από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Το Olympic Yacht Show δεν είναι απλώς μια έκθεση. Είναι μια μοναδική ευκαιρία για τους επαγγελματίες και τους λάτρεις του yachting να συναντηθούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να δημιουργήσουν νέες συνεργασίες, ενισχύοντας την εξωστρέφεια και την εξέλιξη του κλάδου».

Εκπροσωπώντας τον πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας, ευχήθηκε καλή επιτυχία στη σημαντική αυτή διοργάνωση, δηλώνοντας από το βήμα της έκθεσης: «Η Olympic Marine είναι μια πολύ σημαντική μαρίνα στα όρια της Αττικής και βοηθάει και ενισχύει το κομμάτι του Yachting. Παράλληλα, συνεισφέρει και στη ναυτιλία και στον τουρισμό και στην τοπική οικονομία. Τέτοιες διοργανώσεις όπως το Olympic Yacht Show κινούν την αγορά και την οικονομία που όπως βλέπετε έχει προστιθέμενη αξία, που καταλήγει τελικά στην ελληνική οικονομία, άρα στην ελληνική οικογένεια και αυτό μας ευχαριστεί ιδιαιτέρως».

Τη δυναμική του Olympic Yacht Show επεσήμανε και η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη, η οποία δήλωσε μεταξύ άλλων: «Το Olympic Yacht Show έχει γίνει πλέον θεσμός και συμβάλλει δυναμικά στην ανάπτυξη του θαλάσσιου τουρισμού στην Ελλάδα. Αυτή η κορυφαία ελληνική έκθεση σκαφών στο νερό, ενισχύει την εξωστρέφεια και προβάλλει διεθνώς την Ελλάδα ως ισχυρή δύναμη στον θαλάσσιο τουρισμό παγκοσμίως. Με έμφαση στην καινοτομία και σε συνεργασία με τους φορείς, τις επιχειρήσεις και τους επαγγελματίες του κλάδου, συνεχίζουμε, έτσι ώστε η Ελλάδα να αξιοποιήσει ακόμα περισσότερο τα συγκριτικά της πλεονεκτήματα».

Στο βήμα των εγκαινίων της έκθεσης ανέβηκε στη συνέχεια η Πρόεδρος του ΕΟΤ, Αγγελική Βαρελά, η οποία υπογράμμισε με τη σειρά της τον ουσιαστικό ρόλο της έκθεσης, επισημαίνοντας: «Διοργανώσεις όπως το Olympic Yacht Show υπογραμμίζουν τη δυναμική της Ελλάδας που τείνει να παραμένει κορυφαίος προορισμός Yachting στον κόσμο, όχι μόνο για τη φυσική της ομορφιά αλλά και για την οργάνωση, την ποιότητα και τη συνολική εμπειρία. Ταυτόχρονα, αποτελεί ένα ξεχωριστό παράδειγμα συνεργασίας και εξωστρέφειας. Ως θεσμός η διοργάνωση του 5ου Olympic Yacht Show προβάλλει την Ελλάδα, ενισχύει το ενδιαφέρον της αγοράς και δημιουργεί πλατφόρμες συνεργασίας ανάμεσα σε επαγγελματίες, φορείς και ειδικούς διεθνώς. Εύχομαι η φετινή διοργάνωση να είναι αφετηρία για ακόμα περισσότερες συνεργασίες και πρωτοβουλίες προς όφελος του ελληνικού yachting και του τουρισμού μας συνολικά».

Η τελετή εγκαινίων

Στην τελετή των εγκαινίων παρευρέθηκαν μεταξύ άλλων οι κ.κ. Ευάγγελος Κυριαζόπουλος, Γενικός Γραμματέας Ναυτιλίας και Λιμένων, Βασίλης Πολίτης, Αντιπρόεδρος Ναυτικού Επιμελητηρίου, Πολυχρόνης Μπαϊρακτάρης, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας και Κωνσταντίνος Μαρκουίζος (Ιαβέρης), Αντιπεριφερειάρχης Οδικής Ασφάλειας.

Την εκδήλωση τίμησαν, επίσης, με την παρουσία τους ο Δήμαρχος Λαυρίου, Δημήτρης Λουκάς, ο Πρόεδρος της Ένωσης Μαρινών Ελλάδος και Διευθύνων Σύμβουλος LAMDA Marinas Investments, Σταύρος Κατσικάδης και ο Διευθύνων Σύμβουλος του Οργανισμού Λιμένος Λαυρίου, Γιώργος Βακόνδιος.

Ξεχωριστή στιγμή κατά τη διάρκεια των εγκαινίων του 5ου Olympic Yacht Show ήταν η απονομή τιμητικών βραβείων σε προσωπικότητες του κλάδου για τη συμβολή τους στην ανάπτυξη του yachting και την υποστήριξή τους στο Show. Συγκεκριμένα, βραβεύτηκαν o Γιώργος Παππάς της Pappas Yachts, ο οποίος παρέλαβε την πλακέτα από τον Ευάγγελο Κυριαζόπουλο, Γενικό Γραμματέα Ναυτιλία και Λιμένων, ο Αλέξανδρος Ζέης της Motocraft, τον οποίο βράβευσε ο Βασίλης Πολίτης, μέλος Δ.Σ. του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, και η Σοφία Βαχάρη Τσουβελεκάκη που παρέλαβε την τιμητική πλακέτα από τον Κωνσταντίνο Κορωνάκη, μέλος Δ.Σ. & Πρόεδρος του Μεταποιητικού Τμήματος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Πειραιώς.

Επίσης, η Υπουργός Τουρισμού, Όλγα Κεφαλογιάννη παρέδωσε το βραβείο στον Χρήστο Κοντοβασίλη της Pantaenius Hellas, ο δήμαρχος Λαυρεωτικής, Δημήτρης Λουκάς βράβευσε την ομάδα της Azimut Hellas και ο Υπουργός Ναυτιλίας, Βασίλης Κικίλιας τη Μαίρη Γκογκώση της MG Yachts & Villas. Τέλος, η ομάδα της ONDECK και ο επικεφαλής της Οργανωτικής Επιτροπής του Olympic Yacht Show, Γεράσιμος Γερολυμάτος ανέβηκαν στη σκηνή για να παραδώσουν στον Γιώργο Προκοπίου και τη σύζυγό του, Αλεξάνδρα, αναμνηστικό κάδρο με τους ίδιους, σε ένα ξεχωριστό εξώφυλλο του Skipper ONDECK.

Μετά τις τιμητικές βραβεύσεις, ακολούθησε το κόψιμο της κορδέλας και η ξενάγηση των επισήμων στο χερσαίο και το πλωτό τμήμα της έκθεσης.

Το στίγμα της φετινής διοργάνωσης

Από τις 9 έως τις 12 Οκτωβρίου, το Λαύριο μετατρέπεται σε κέντρο του παγκόσμιου yachting, φιλοξενώντας περισσότερα από 140 σκάφη, καινοτόμα projects, ναυπηγεία και εταιρείες που πρωτοπορούν στον χώρο. Ξεφεύγοντας από τα στενά όρια της έκθεσης, το Olympic Yacht Show είναι μια πλατφόρμα διαλόγου και έμπνευσης που συνδέει την ελληνική με τη διεθνή σκηνή του yachting και με τη σύγχρονη καινοτομία.

Με την πρώτη ημέρα να ανοίγει με ισχυρό θεσμικό «σήμα», η συνέχεια υπόσχεται ακόμη περισσότερα: παρουσιάσεις, συναντήσεις και networking που θα διαμορφώσουν την εικόνα του κλάδου για τα επόμενα χρόνια.

Το Olympic Yacht Show 2025 διοργανώνεται από την ONDECK EVENTS στην Olympic Marine στο Λαύριο. Στόχος του είναι να αναδείξει την καινοτομία, την ποιότητα και τη δυναμική του ελληνικού yachting στη διεθνή αγορά.