Με νέους δασμούς, λιμενικά τέλη και κυρώσεις απειλούν οι ΗΠΑ την Ε.Ε. και όσα κράτη ταχθούν υπέρ του NZF στη ναυτιλία   

Ευθείες βολές κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για τον «παγκόσμιο φόρο άνθρακα» όπως τον χαρακτηρίζει, που θα τεθεί προς ψηφοφορία την ερχόμενη εβδομάδα στο Λονδίνο στα γραφεία του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, εξαπολύουν οι ΗΠΑ.

Παράλληλα προειδοποιούν με συγκεκριμένα σκληρά οικονομικά αλλά διπλωματικά μέτρα κατά όσων κρατών, υπερψηφίσουν την Πέμπτη 16 Οκτωβρίου το Net Zero Framework. Τον οδικό χάρτη που θα καθορίσει την πορεία για την απανθρακοποίηση της ναυτιλίας μέχρι το 2050. Τα μέτρα αυτά αφορούν εμπορικές κυρώσεις, νέα λιμενικά τέλη, αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών, αλλά και κυρώσεις κατά αξιωματούχων.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες θα κινηθούν για την επιβολή αυτών των αντιμέτρων κατά χωρών που υποστηρίζουν αυτήν την «ευρωπαϊκής έμπνευσης νεοαποικιακή εξαγωγή» παγκόσμιων κλιματικών κανονισμών. Θα αγωνιστούμε σθεναρά για την προστασία των οικονομικών μας συμφερόντων, επιβάλλοντας κόστος στις χώρες που στηρίζουν την NZF. Τα υπόλοιπα μέλη του IMO πρέπει να το λάβουν σοβαρά υπόψη», αναφέρουν σε κοινή τους δήλωση ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Marxo Rubio, του Υπουργού Ενέργειας Chris Wright και του Υπουργού Μεταφορών Sean Duffy.

«Ο Πρόεδρος Τραμπ έχει καταστήσει σαφές ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα αποδεχθούν καμία διεθνή περιβαλλοντική συμφωνία που επιβαρύνει αδικαιολόγητα ή άδικα τη χώρα ή που βλάπτει τα συμφέροντα του αμερικανικού λαού. Την επόμενη εβδομάδα, τα μέλη του IMO θα ψηφίσουν για την υιοθέτηση της λεγόμενης NZF, η οποία αποσκοπεί στη μείωση των παγκόσμιων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα από τον διεθνή ναυτιλιακό τομέα. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που ένας οργανισμός του ΟΗΕ θα επιβάλει έναν παγκόσμιο φόρο άνθρακα», επισημαίνουν χαρακτηριστικά στη δήλωσή τους και προσθέτουν:

«Η κυβέρνηση απορρίπτει κατηγορηματικά την πρόταση αυτή ενώπιον του IMO και δεν θα ανεχθεί καμία ενέργεια που αυξάνει το κόστος για τους πολίτες μας, τους ενεργειακούς παρόχους, τις ναυτιλιακές εταιρείες και τους πελάτες τους, ή για τους τουρίστες. Οι οικονομικές επιπτώσεις από αυτό το μέτρο θα μπορούσαν να είναι καταστροφικές, καθώς ορισμένες εκτιμήσεις προβλέπουν αύξηση του παγκόσμιου κόστους μεταφορών έως και 10% ή και περισσότερο. Καλούμε όλους να απορρίψουν την υιοθέτηση της NZF στη συνεδρίαση του Οκτωβρίου και να συνεργαστούμε για την προστασία της συλλογικής οικονομικής και ενεργειακής μας ασφάλειας».

Συγκεκριμένα μέτρα

Σύμφωνα με τις ΗΠΑ, η πρόταση NZF εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους για την παγκόσμια οικονομία και υποβάλλει όχι μόνο τους Αμερικανούς, αλλά όλα τα κράτη-μέλη του IMO, σε ένα μη εξουσιοδοτημένο παγκόσμιο φορολογικό καθεστώς που επιβάλλει τιμωρητικά και οπισθοδρομικά χρηματικά βάρη, τα οποία θα μπορούσαν να αποφευχθούν.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν τα ακόλουθα μέτρα κατά των χωρών που θα στηρίξουν αυτόν τον παγκόσμιο φόρο άνθρακα εις βάρος των Αμερικανών καταναλωτών:

«Διερεύνηση και ενδεχόμενη θέσπιση κανονισμών για την αντιμετώπιση αθέμιτων εμπορικών πρακτικών από ορισμένες σημαίες και ενδεχόμενη απαγόρευση εισόδου πλοίων με αυτές τις σημαίες σε αμερικανικά λιμάνια·

Επιβολή περιορισμών θεωρήσεων, συμπεριλαμβανομένης αύξησης τελών και χρόνου επεξεργασίας, υποχρεωτικής επανασυνέντευξης και/ή αναθεώρησης ποσοστώσεων για θεωρήσεις ναυτικών πληρωμάτων τύπου C-1/D·

Επιβολή εμπορικών κυρώσεων που σχετίζονται με κρατικές συμβάσεις των ΗΠΑ, περιλαμβανομένων νέων εμπορικών πλοίων, τερματικών σταθμών υγροποιημένου φυσικού αερίου και υποδομών, καθώς και άλλων οικονομικών κυρώσεων σε πλοία με σημαίες χωρών που υποστηρίζουν την NZF·

Επιβολή πρόσθετων λιμενικών τελών σε πλοία που ανήκουν, λειτουργούν ή φέρουν σημαία χωρών που υποστηρίζουν το πλαίσιο· και

Εξέταση κυρώσεων κατά αξιωματούχων που προωθούν ακτιβιστικά κλιματικά μέτρα τα οποία επιβαρύνουν τους Αμερικανούς καταναλωτές, μεταξύ άλλων ενεργειών που βρίσκονται υπό μελέτη».

Η συμφωνία

Η πρόταση που θα εξετάσουν την επόμενη εβδομάδα τα κράτη μέλη του ΙΜΟ είναι αποτέλεσμα συμβιβασμού μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της Ε.Ε. και της Κίνας. Ένας συμβιβασμός της τελευταίας στιγμής ο οποίος παρουσιάστηκε την τελευταία στιγμή χωρίς να είναι γνωστός εκ των προτέρων. Μέχρι τότε η Ε.Ε. υποστήριζε την πρόταση του Διεθνούς Ναυτιλιακού Επιμελητηρίου.