Μνημόνιο συνεργασίας WISTA International – BIMCO

H πρόεδρος της WISTA International, Έλπη Πετράκη και ο διευθύνων σύμβουλος της BIMCO, David Loosley στο πλαίσιο του Maritime Cyprus υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας (MoU), που θα επιτρέψει στις δύο οργανώσεις να συνεργαστούν στενότερα για την αντιμετώπιση ορισμένων από τα πιο πιεστικά ζητήματα που επηρεάζουν το ναυτιλιακό εργατικό δυναμικό — και ειδικότερα τις γυναίκες.

Η BIMCO και η WISTA (Women’s International Shipping & Trading Association) υπέγραψαν Μνημόνιο Συνεργασίας με σκοπό την από κοινού αντιμετώπιση των σημαντικών προκλήσεων και ευκαιριών που σχετίζονται με τη βιωσιμότητα του εργατικού δυναμικού στη ναυτιλία, «από το λίκνο έως το λίκνο». Το Μνημόνιο υπογράφηκε στο πλαίσιο του Maritime Cyprus από τον David Loosley και την Elpi Petraki και αναγνωρίζει την αυξανόμενη ανάγκη διατήρησης και ενίσχυσης του ναυτιλιακού ανθρώπινου δυναμικού μέσα από ασφαλείς, δίκαιες, χωρίς αποκλεισμούς και ελκυστικές συνθήκες εργασίας, καθώς ο κλάδος μεταβαίνει στη χρήση νέων καυσίμων, την αυξημένη αυτοματοποίηση και την ψηφιοποίηση.

Με την υπογραφή του Μνημονίου, οι δύο οργανώσεις δεσμεύονται να συνεργαστούν στενά σε πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στο να διασφαλίσουν ότι τα ναυτικά και άλλα ναυτιλιακά επαγγέλματα θα παραμείνουν ασφαλή, βιώσιμα και ελκυστικά για τις επόμενες δεκαετίες. Η ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού και ειδικότερα η προώθηση της ισχυρής παρουσίας και εξέλιξης των γυναικών στη ναυτιλία αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα.

Πού επικεντρώνεται το Μνημόνιο Συνεργασίας

Το Μνημόνιο Συνεργασίας επικεντρώνεται στους εξής βασικούς τομείς: