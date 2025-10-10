D-Marin: Παρουσιάζει τα σχέδιά της για τη διαμόρφωση του μέλλοντος των μαρινών

Η D-Marin, το κορυφαίο δίκτυο premium μαρινών, θα έχει για δεύτερη συνεχόμενη φορά πρωταγωνιστικό ρόλο στο Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρινών ICOMIA (IWMC), το οποίο θα πραγματοποιηθεί στις 15-17 Οκτωβρίου 2025.

Το συνέδριο διοργανώνεται στη Arsenale de Venezia, στη Βενετία της Ιταλίας, με τη συμμετοχή διακεκριμένων ομιλητών, οι οποίοι θα μοιραστούν τις προκλήσεις και ευκαιρίες του κλάδου, προσφέροντας σε επιχειρήσεις και επαγγελματίες πολύτιμες γνώσεις για τη λήψη στρατηγικών αποφάσεων που θα καθορίσουν το μέλλον της αγοράς.

Καθώς η D-Marin αποτελεί platinum partner της διοργάνωσης, τα στελέχη που θα την εκπροσωπήσουν θα παρουσιάσουν το πρωτοποριακό όραμα της εταιρείας για τη διαχείριση μαρίνων. Η συμβολή της στο πρόγραμμα IWMC θα περιλαμβάνει μια σειρά από εμπνευσμένες παρουσιάσεις και δυναμικές συζητήσεις στρογγυλής τραπέζης. Μέσα από αυτές τις δράσεις, η D-Marin θα στηρίξει την αποστολή του ICOMIA Marinas Group να ενισχύσει την ανταλλαγή γνώσεων και να αναδείξει τις βέλτιστες πρακτικές στην ανάπτυξη και τη λειτουργία των μαρίνων παγκοσμίως.

Η D-Marin θα παρουσιάσει τις πρωτοποριακές τις δράσεις σε βασικούς τομείς, όπως η βιωσιμότητα, η εμπειρία πελατών και η υγεία και ασφάλεια, ενώ θα μοιραστεί, επίσης, πολύτιμες γνώσεις σχετικά με τις αναδυόμενες τάσεις, τις προκλήσεις στον κλάδο και το μέλλον της λειτουργίας των μαρίνων. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει μια σειρά από ουσιαστικές παρουσιάσεις και συζητήσεις, μεταξύ των οποίων:

Ο Oliver Dörschuck, διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, θα αναφερθεί στο μέλλον του κλάδου, εστιάζοντας στις βασικές προκλήσεις και τις μελλοντικές ευκαιρίες, με ιδιαίτερη έμφαση στις εξελίξεις που αναμένονται στις περιοχές της Μεσογείου και του Περσικού Κόλπου.

Ο Dean Smith, γενικός εμπορικός διευθυντής της D-Marin, θα αναλύσει το θέμα της Πιστοποίησης Μαρίνων, παρουσιάζοντας την οπτική του διαχειριστή σχετικά με τη σπουδαιότητα της διαδικασίας Πιστοποίησης, τον τρόπο εφαρμογής της στην πράξη και τα οφέλη που προσφέρει στην D-Marin και γενικά στον κλάδο.

Η Χριστίνα Σαμουλαδά, γενική διευθύντρια Ανθρώπινου Δυναμικού της D-Marin, θα μοιραστεί τις γνώσεις της για το μελλοντικό ανθρώπινο δυναμικό του κλάδου των μαρίνων, τονίζοντας τη σημασία της προσαρμοστικότητας στην προσέλκυση και διατήρηση ενός εξειδικευμένου και υψηλής ποιότητας εργατικού δυναμικού, προκειμένου οι επιχειρήσεις να παραμείνουν ανταγωνιστικές.

Ο Matthias Gehring, υπεύθυνος Διαχείρισης Δεδομένων της D-Marin, θα τονίσει τη σημασία του ψηφιακού μετασχηματισμού του κλάδου των μαρίνων, παρέχοντας καθοδήγηση όσον αφορά το λογισμικό διαχείρισης, τα εργαλεία IoT και το AI. Θα εξηγήσει πώς η D-Marin αξιοποιεί αυτές τις τεχνολογίες μέσα από τις ψηφιακές πλατφόρμες, τις “smart” λύσεις και τις καινοτομίες με επίκεντρο τον πελάτη, για να βελτιώσει τόσο την εμπειρία των πελατών όσο και τη συνολική απόδοση της επιχείρησης.

Ο Andrea DeSantis, γενικός διευθυντής Επιχειρήσεων της D-Marin, θα συμμετάσχει σε πάνελ για τη διαχείριση κινδύνων, προσφέροντας τις γνώσεις του στον περιορισμό των κινδύνων για τις μαρίνες μέσω επιχειρησιακών λύσεων και ασφάλισης. Αυτή η συζήτηση θα αναδείξει την προσέγγιση της D-Marin στην πρόληψη πυρκαγιών, επιχειρησιακών κινδύνων και στα πρωτόκολλα ασφαλείας.

Τέλος, ο Can Akaltan, περιφερειακός διευθυντής Τουρκίας της D-Marin, θα παρουσιάσει την προσέγγιση της D-Marin σχετικά με τον “wow factor” στις λειτουργίες των μαρινών και την εμπειρία των πελατών.

Ο διευθύνων σύμβουλος της D-Marin, Oliver Dörschuck, δήλωσε: «Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεχίζουμε να υποστηρίζουμε και να χορηγούμε το Παγκόσμιο Συνέδριο Μαρίνων ICOMIA. Αποτελεί μια σπουδαία εκδήλωση στον κλάδο των μαρίνων, η οποία προσφέρει ουσιαστικές αλλαγές και ενισχύει τη συνεργασία στην αγορά μας, σε πλήρη ευθυγράμμιση με τη δέσμευσή μας να θέτουμε νέα πρότυπα στη διαχείριση των μαρίνων σε παγκόσμιο επίπεδο. Το συνέδριο προάγει σταθερά τη βιώσιμη ανάπτυξη και καινοτομία, και είναι τιμή μας που μοιραζόμαστε το όραμα και τις βέλτιστες πρακτικές μας στη φετινή διοργάνωση».